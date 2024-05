Lesly, mayor de los hermanitos Mucutuy, se arrastró por la selva con grave herida en la pierna

El rescate de los hermanitos Mucutuy no hubiera sido posible sin la valentía de Lesly, la mayor de los pequeños, y quien los guio por 40 días en la selva del Guaviare.

Nuevos detalles inéditos de la investigación, dados a conocer por la Aeronáutica Civil, señalan que la menor fue una pieza clave en la supervivencia de los niños.

De acuerdo a lo relatado por Miguel Ángel Camacho, director de investigación de la entidad, la niña sufrió una herida en la cabeza tras el siniestro aéreo; sin embargo, se curó ella sola y, cómo pudo, sacó a sus hermanitos de la aeronave.

“Una vez que ella se atendió y se limpió (la herida), tuvo que liberar su pie izquierdo, que quedó atrapado en la silla del avión. La única forma de hacerlo fue dejando el zapato ahí. Eso la obligó más adelante a dejar también el zapato derecho y hacer la marcha inicial a pie”, indicó el funcionario.

Tras percatarse de que nadie venía en su búsqueda, los niños emprendieron marcha hacia el río Apaporis, un aspecto que destaca la buena orientación de Lesly Mucutuy.

Valiente Lesly guio herida a sus hermanitos

La llegada al cauce de agua no fue sencilla, pues la menor sufrió una herida de gravedad en la parte posterior de la pierna derecha, lo que limitó su movilidad en la zona.

“La lesión le impedía caminar por el dolor, de manera que esos primeros días, hasta el día 10 quizá, lo hizo prácticamente arrastrándose o de rodillas, descalza, llevando en sus brazos a su hermanita menor de 11 meses. Usaba unas tijeras, que luego se perdieron y tuvo que utilizar sus dientes”, precisó Miguel Ángel Camacho.

En el lugar los niños pescaron y consiguieron pescado crudo que no terminó siendo de su agrado. Al percatarse de que el río ya no les ofrecía condiciones favorables, los menores de edad se adentraron a la selva, en busca de población cercana; no obstante, terminaron volviendo al punto donde se precipitó la aeronave.

“Allí estaban los tres cadáveres de los adultos en descomposición. Asumimos que abandonaron rápidamente el sitio, una vez que se cambiaron de ropa siguieron su paso por la selva”, señaló Camacho.

El funcionario puntualizó que los pequeños “tenían temor a hacer ruido o acercarse por los animales, no estuvieron acompañados de otros seres humanos ni de caninos, pero sí encontraron fauna, serpientes, una danta, una tortuga grande”.

Con eso, quedaría desvirtuado que Wilson, el perro de las FF. MM. que se perdió en la búsqueda de los niños Mucutuy, hubiera estado con los hermanos como se llegó a decir tras su rescate.

Volante fue clave para encontrarlos

A las manos de los hermanitos Mucutuy llegó uno de los volantes que había sido lanzado por los soldados que los buscaban.

“En el volante decía ‘quédense quietos en un solo sitio’ y eso fue lo que facilitó su ubicación. Al día 30 se quedaron quietos en el sitio donde finalmente fueron encontrados”, indicó el director técnico de investigación de la Aerocivil.

El milagro llegó el 9 de junio, día en que los pequeños fueron hallados por un grupo de indígenas que participó en la búsqueda. “Esa misma noche la Fuerza Aérea los rescató, los estabilizó y trasladó a Bogotá”, concluyó Camacho.