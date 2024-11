Mamá de Juan Felipe Rincón: "Si salió con esta chica de 16 años, ¿dónde estaban los padres de ella?"

Dina Morales, la madre de Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector de la Policía Nacional asesinado en Bogotá, habló con Noticias Caracol en vivo este jueves. Durante la charla, aseguró que a su hijo le tendieron una trampa el día del homicidio y cuestionó a la familia de la menor de edad con la que supuestamente él tenía una relación hacía tres meses.

Para Dina Morales, si es verdad que su hijo de 21 años tenía una relación con una menor de edad, de 16 según ella, "es muy normal y tampoco puedo juzgar a mi niño".

Cuestionada al respecto por un periodista de Noticias Caracol, la mamá afirmó: "¿Tú nunca has visto a un hombre mayor saliendo con menores? Porque yo sí los he visto, mucho. He visto hombres de 40. Yo no estoy justificando que mi hijo lo haga, pero si mi hijo salió con esta chica de 16 años, siendo menor de edad, ¿dónde estaban sus padres? ¿Cómo una niña de 16 años, si tiene valores, principios, se va a quedar por fuera de su casa y sus papás no le van a decir nada si supuestamente dicen que llevaban tres meses de relación? ¿Por qué vamos a juzgar algo que hizo mi hijo? ¿Dónde están los padres? Porque si yo tengo una niña, una hija de 15 años no se me queda por fuera".