Advertisement

Advertisement

Advertisement

Live
Noticias Caracol En Vivo
Follow Us:
Trends:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Advertisement

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Advertisement

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ‘Manotas’ se entregó a las autoridades y quedó asegurado

‘Manotas’ se entregó a las autoridades y quedó asegurado

El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, había impuesto medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del implicado.

By: Noticiascaracol.com
Updated: agosto 21, 2025 11:47 a. m.
Share on:
Capturan a falso guía turístico señalado de drogar y robar extranjeros en Bogotá
Imagen de referencia
Archivo