‘Manotas’ se entregó a las autoridades y quedó asegurado

Actualización de Información: El 12 de junio de 2015, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó al señor Julián Mauricio Velásquez Cardona a la pena de once años y nueve meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable de los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Posteriormente, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, mediante Auto Interlocutorio del 21 de octubre de 2024, ordenó declarar la extinción de la pena y, en consecuencia, dispuso la liberación definitiva del señor Julián Mauricio Velásquez Cardona.

***

El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Julián Mauricio Velásquez Cardona, alias ‘Manos o Manotas’.



El pasado 30 de enero, Velásquez Cardona se presentó de manera voluntaria ante el Gaula Policía Antioquia al enterarse de una orden de captura que existía en su contra, proferida por un juez de control de garantías de Medellín.



El investigado es el presunto cabecilla de la banda delincuencial Calatrava, que delinque en el municipio de Itagüí, dedicada al cobro de extorsiones a habitantes del sector, a transportadores y comerciantes y al desplazamiento forzado de personas.



Además, supuestamente coordina la venta de estupefacientes y ordena homicidios selectivos.



De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal Especializado de la Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado, Velásquez Cardona participó en el homicidio de Wilton Alexánder Cano, alias ‘La Kika’, perpetrado el 9 de mayo de 2012.



Alias ‘Manotas’ no se allanó a los cargos que imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes, por conservar, vender u ofrecer. Todos los delitos en calidad de autor.