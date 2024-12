Daniel Mendoza declina ir a embajada de Tailandia tras cuestionamientos por publicaciones en redes

En la mañana de este sábado, 14 de diciembre de 2024, Daniel Mendoza se pronunció en un video a través de su cuenta oficial en X, en medio del debate por lascríticas tras su designación como embajador de Colombia en Tailandia. Decidió no aceptar el cargo.

El periodista le envió un claro mensaje a Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia y a Laura Gil, embajadora en Austria. Mientras que, al presidente Gustavo Petro, le expresó porque se apartaba de su designación como embajador en Tailandia.

"No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas", le dijo Mendoza al jefe de Estado.

El también abogado dedicó el clip de casi 10 minutos a explicar detalladamente la cronología de los mensajes publicados hace varios años en su cuenta de X y por los que ha recibido una lluvia de críticas.

"Abrí entonces la cuenta @EldiabloesDios, en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. Para ese momento eso estaba claro en el perfil. Por esos trinos de esa cuenta del 2013 y otros dos artículos en los que precisamente denuncio la pedofilia de élite y la relación de algunos socios con el narcoparamilitarismo, me inician en el Club El Nogal un proceso disciplinario. Por eso me echaron, por escribir", manifestó Mendoza.

Con esta acotación, el escritor se refiere a su primera novela El diablo es Dios, publicada en 2013. En palabras de Mendoza, este libro "le plantea un desafío al lector, reta sus esquemas culturales, lo vapulea y le impide el sosiego, lo saca de su comodidad cotidiana y lo arroja en medio de los demonios que reinan en nuestro derredor, aunque los ignoremos".

Según el periodista, en esa época no tenía abierta una cuenta en Twitter, (ahora denominado X), por lo que creó una para promocionar el libro y en la que publicaba mensajes que iban en línea con los arquetipos de los personajes que contenía su escrito. Además, Mendoza escribió dos artículos: "Uribe Noguera, el Club El Nogal y la sociopatía institucional" y "Uribe Noguera y sus amigos pedófilos".

Comunicado que muy seguramente no van a publicar en Blu Radio, Semana ni Caracol.



