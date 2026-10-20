"Me dejó sin trabajo y sin casa": periodista denuncia amenazas en redes sociales y acoso digital

Un nuevo caso de denuncia por acoso digital se conoció durante una entrevista en el programa de entretenimiento de La Red. Se trata de Carolina Tavera, una periodista que trabajaba en el Congreso de la República, donde comenzó la situación que denunció.

El 20 de julio, en las instalaciones del Capitolio, una compañera de trabajo le informó sobre la existencia de una cuenta en redes sociales que, durante cuatro meses, simuló mantener una relación con ella.

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El perfil utilizaba las publicaciones que la comunicadora compartía en sus cuentas personales y las vinculaba con relatos creados por el administrador de la página, quien construía una historia como si ambos mantuvieran una relación.



A su vez, uno de los hechos que alertó a Carolina fue descubrir que difundían imágenes de su sobrina de dos años con mensajes que simulaban un vínculo de parentesco. El administrador del perfil también creaba textos ficticios en los que afirmaba coordinar los colores de las prendas que la periodista utilizaría durante sus cubrimientos en el Congreso.



Ante este hecho, un conocido de la periodista contactó al usuario de la cuenta. En el intercambio de mensajes, el hombre afirmó que la había visto en el Congreso, que la ubicó en las sugerencias de Instagram y que no tenía intenciones de hacerle daño, manifestando su intención de abordarla en la sede legislativa. La respuesta generó temor en la comunicadora, quien relató su reacción inmediata: "Me tengo que ir a la Fiscalía... Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar."



Denuncia ante la Fiscalía y antecedentes del sujeto

Tras interponer la denuncia ante las autoridades, la periodista inició una revisión de la información pública disponible en la cuenta del sujeto. En el perfil, el hombre se presentaba como camarógrafo y afirmaba tener contacto con personas del ámbito político. Sin embargo, al consultar con los medios de comunicación donde el individuo decía laborar, los encargados desmintieron cualquier vínculo laboral y confirmaron que el sujeto tenía prohibido el ingreso a una empresa por haber intentado acceder con un documento ajeno.

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En sus declaraciones durante la entrevista, la comunicadora explicó el estado de angustia que le produjo esta confirmación: "No, yo con quién estoy tratando, qué tipo de persona es". En las verificaciones se estableció también que el sujeto acumula cinco expedientes abiertos en la Fiscalía General de la Nación. A pesar de dichos antecedentes registrados en el sistema judicial, se constató que el hombre logró ingresar al Congreso de la República durante el año con la autorización de la seguridad del recinto.

Para desmentir las publicaciones del perfil falso, Carolina Tavera publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró que no tenía ningún tipo de relación con esta persona.

La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. pic.twitter.com/qgaOP46e33 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

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Escalada de las amenazas de muerte y persecución

La difusión del video provocó una respuesta violenta por parte del acosador. El hombre envió un mensaje de texto a través de un conocido de la comunicadora con advertencias explícitas de atentar contra su vida. En el texto, el sujeto afirmó conocer su dirección residencial, sus horarios habituales y los trayectos que realizaba en la Plaza Bolívar.

Ante esta situación, la comunicadora tomó la decisión de no regresar a su vivienda y buscar refugio en hoteles y casas de allegados. Las intimidaciones continuaron mediante mensajes posteriores provenientes de otra cuenta, donde se incluyeron los nombres de su hermano, de su sobrina y de otros cinco integrantes de su grupo familiar.

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Cinco días antes de la transmisión de la entrevista, la periodista presentó la renuncia a su empleo. Al evaluar las consecuencias operativas y personales de la persecución en su rutina diaria, la comunicadora resumió el estado de su vida actual: "Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle."



La falta de protección del Estado y el llamado a romper el silencio

En el desarrollo del testimonio, la periodista cuestionó la efectividad de las instituciones estatales frente a la tramitación de las denuncias. Manifestó que la existencia de cinco antecedentes en el ente investigador no ha representado la asignación de esquemas de protección ni medidas preventivas para salvaguardar su integridad física.

Sobre la presión psicológica que afronta por la ausencia de respuestas oficiales, la periodista afirmó: "El nivel de estrés no es la situación que pase, que ya estresa de entrada, sino es cómo soluciono si ya no siento el apoyo del Estado para que me ayude a mejorar esas situaciones."

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A pesar del temor, la comunicadora explicó las razones que la llevaron a hacer público su testimonio en medios de comunicación: "Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa (...) tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase esto y al menos hay que dejar un precedente."

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO