Medellín entregará bonos alimentarios a los más necesitados: link de inscripción aquí

El Distrito de Medellín abrió una nueva convocatoria para los Bonos Alimentarios, una estrategia que entrega a las poblaciones más vulnerables de la ciudad desprendibles para adquirir productos de la canasta básica como carnes, frutas, verduras, tubérculos, salsamentaria, granos, cereales y abarrotes en establecimientos autorizados.

¿Cuándo son las inscripciones del bono alimentario 2025 en Medellín?

Las inscripciones para el bono alimentario 2025 en Medellín se harán desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo. La postulación es completamente gratuita, abierta y cualquier persona puede solicitarlo, sin embargo, registrarse no garantiza el ingreso al proyecto, ya que los cupos se otorgarán con base en los siguientes requisitos:



Estar registrado en el SISBÉN versión IV (4) del Distrito de Medellín.

Ser mayor de edad, salvo casos de personas menores de edad que son cabeza de familia y no hay otro integrante adulto que represente el hogar.

Residir permanentemente en la comuna o corregimiento donde se prioriza la iniciativa.

El grupo familiar no puede ser beneficiario de otros programas de asistencia alimentaria.

Para lograr un registro exitoso es necesario tener el documento de identidad de cada integrante, además de que la dirección de la residencia debe coincidir con la de los servicios públicos o el predial. Solo se debe hacer una inscripción por hogar.

Una de las condiciones es que, en caso de quedar seleccionado, el beneficiario deberá contar con el tiempo para asistir y participar de las actividades educativas convocadas. Además, se priorizará a los preinscritos que no hagan parte de otros programas del Distrito o del Gobierno Nacional o quienes no tengan ingresos por pensión, jubilación, renta, honorarios y/o salarios, pero estos no son criterios excluyentes.

Hogares con menores de 5 años, personas mayores, cuidadores, personas con discapacidad y mujeres jefe de hogar tendrán prioridad.

Alcaldía de Medellín

Los beneficiarios recibirán en total 5 entregas, que se realizaran casa 20 y 30 días. Los operadores del programa serán los encargados de contactar a los seleccionados para brindarles la información necesaria sobre la entrega de los bonos.

¿Cuándo entregan el bono alimentario de la alcaldía de Medellín?

Para el 2025, el bono alimentario familiar de Medellín será de 336.600 pesos y unipersonales serán de 204.600 pesos. Se espera que se asignen 15.484 bonos, distribuidos de la siguiente manera en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad:



Popular: 1.300.

Santa Cruz: 1.600.

Manrique: 800.

Aranjuez: 1.000.

Castilla: 1.200.

Doce de Octubre: 200.

Robledo: 1.200.

Villa Hermosa: 500.

Buenos Aires: 600.

La Candelaria: 186.

Laureles: 300.

La América: 700.

San Javier: 1.500.

El Poblado: 300.

Guayabal: 500.

Belén: 698.

San Sebastián de Palmitas: 300.

San Cristóbal: 500.

Altavista: 500.

San Antonio de Prado: 1.300.

Santa Elena: 300.

Quienes deseen inscribirse a los Bonos Alimentarios 2025 de Medellín podrán hacerlo en el siguiente formulario . Las dudas y dificultades relacionadas con el proceso serán resueltas en la línea de atención 604 3855555, extensiones 9278 y 2088.

