“Menores de 5 años no producen ruido al caer y se ahogan en silencio”: mamá de niña que murió así

Hortensia Espitaleta, que creó la Fundación Mariana Novoa con el fin de evitar que más pequeños fallezcan así, da recomendaciones a padres de familia.

En lo que va de 2020 once personas se han ahogado en Colombia y en 2019, 114 víctimas fueron niños.

Hortensia Espitaleta, que vivió esta situación, dice que “los padres de familia somos muy confiados y a la hora de ir a las piscinas nos ponemos a hacer otras cosas y no cuidar a nuestros hijos”.

“El ahogamiento es un evento rápido y silencioso. Los niños menores de 5 años no producen ningún ruido al caer y se ahogan en silencio. Como no lo sabemos, nos confiamos”, afirma.

Por eso insiste en que los adultos estén con los niños “en una piscina o un cuerpo de agua a los que les dé el alcance de la mano”.

Recalcó que “el flotador no es un dispositivo de seguridad” y por eso los padres no deben confiarse.

Rescatistas, además, dan consejos de qué hacer en caso de ver que una persona se está ahogando.