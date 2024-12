La Nena Arrázola, de Los Informantes, y las pruebas que enfrentó por el cáncer: “Yo gateaba”

La comunicadora María del Rosario Arrázola, más conocida en Colombia como la Nena Arrázola, lleva varios años enfrentando un cáncer que le hizo metástasis. Siempre fiel a su estilo, la periodista de Los Informantes aseguró que la palabra muerte nunca estuvo en su mente y su fe y determinación fueron la guía para llevar el proceso y salir adelante.

Quienes conocen a la Nena Arrázola aseguran, desde el primer diagnóstico de cáncer de mama, ella siempre mostró una fortaleza inquebrantable.

“Me acuerdo de que le dije a Dios, le dije al señor, ‘si es tu voluntad y si así tiene que ser que sea’, pero le hice una petición: que mi familia no sufra y, como eso es imposible, él dijo no, reversó y aquí estoy”, comentó en una conmovedora charla con su cuñada, María Paula Arrázola, en el podcast Frecuencia Femenina.

Según reveló, su familia jugó un papel crucial, manteniendo un ambiente de fe y optimismo. Incluso en los momentos más oscuros, como cuando le dieron un segundo diagnóstico que pudo haber sido devastador: el cáncer había hecho metástasis en el hígado y luego estaba “regado por todas partes”. Aunque los médicos dijeron que su pronóstico de vida era muy limitado, ella lo superó todo.

En medio de la batalla, la enfermedad la debilitó físicamente hasta el punto de no poder caminar ni comer, pero siempre mantuvo una actitud positiva. “Yo simplemente bajaba de mi cama y me iba rodando al baño”, pero “aun así nunca vi la palabra muerte”.

La Nena Arrázola lleva varios años haciendo parte del equipo de Los Informantes

La Nena Arrázola también aseguró que su vida de periodista, en la que ha enfrentado peligros constantemente, la preparó para lidiar con el cáncer. “Yo dije: ‘pero es que no es la primera vez que yo estoy en peligro muerte, ni será la última’. Desde que empecé casi que a tener conciencia de mí siempre yo viví al límite, al borde, experimentando adrenalina pura, luego escojo un oficio o profesión que es el periodismo y me han amenazado yo no sé cuántas veces, me han insultado yo no sé cuántas veces (…) Esta experiencia de la metástasis lo que hizo fue ratificar ese entrenamiento que Dios me vino dando durante muchos años de echar para adelante”, afirmó.

Sobre su tratamiento, reveló que viajó a México a someterse a diferentes métodos y, por fortuna, contó con el apoyo económico de amigos y familiares para cubrir los altos costos gastos. “Mi cuerpo empezó a reaccionar de inmediato”, recordó al detallar que estando en la clínica especializada a la que asistió estuvo a punto de dejar de luchar, pero logró levantarse y seguir.

Luego de ires y venirse, los médicos declararon su caso como un milagro, ya que sus exámenes mejoraron notablemente, a pesar de los pronósticos iniciales. Sin duda, ella atribuye su recuperación a la fe en Dios, el apoyo de su familia y la fortaleza espiritual desarrollada en el proceso.

“Yo tuve fue muchas conversaciones con Dios y me habló en secreto cosas que todavía guardo en mi corazón, y ahí estarán, y me fue dando indicaciones que seguí al pie de la letra”, dijo la Nena Arrázola reforzando su mensaje de que fue la fe la que la salvó. Contó, además, que su mantra fue no "hacerle un trono" a la enfermedad y rodearse de personas que la acompañaron de la manera más positiva.

