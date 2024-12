Lady Noriega confesó "mala experiencia" con un actor y otros secretos de su vida como actriz

Lady Noriega es una reconocida actriz de la televisión colombiana. A lo largo de su trayectoria, no solo se ha destacado por su gran carisma y profesionalismo, sino que su talento la ha llevado a explorar el mundo artístico como cantante y presentadora. EnSe Dice De Mí , abrió su corazón y, sin tapujos, habló sobre sus amores, sus procesos estéticos y los momentos más difíciles de su vida.

Nacida en Montería, Córdoba, Lady Noriega ha logrado un gran éxito en su carrera profesional desde que se presentó en el Reinado Nacional de Belleza en 1991. A partir de entonces, inició una sólida trayectoria en la televisión.

Es reconocida por su participación en exitosas producciones como ‘Pasión de Gavilanes’, donde interpretó a Pepita Ronderos, uno de los personajes que dejó una huella imborrable en los espectadores.

Recientemente, en una entrevista con la periodista española Eva Rey también compartió varios detalles de los inicios en la actuación y hasta las “malas experiencias” que tuvo con sus colegas en escena.

Según las declaraciones de la artista, uno de los momentos que más recuerda en su carrera fue durante la grabación de la telenovela ‘María Soledad’, de la cual era protagonista. Ella reveló que trabajar con el actor Mauricio Urquijo fue “muy sufrido”.

La actriz comentó que esto se debió principalmente a la pareja del actor, quien en ese momento también era su mánager. “Estábamos en una novela juntos en Ecuador y fue muy sufrido, pero no creo que fuera el mismo Mauro, creo que era su pareja, ella era como una vieja de esas toda insegura y toda ridícula que además era la mánager”, dijo.

Además, agregó que “la actitud de la vieja era ponerse detrás de la cámara, así mientras estábamos haciendo la escena romántica y terminábamos, se iba con un pañuelo y le restregaba la cara como si yo tuviese como una infección. La vieja se portó horrible y para mí fue muy mala experiencia”. No obstante, afirmó que “ya lo perdoné” y fue un hecho de su pasado.

La relación de Lady Noriega con Faustino Asprilla

En su trayectoria profesional, la actriz también ha estado envuelta en polémicas. Entre ellas, su relación con el exfutbolista Faustino Asprilla, quien para la época era un ídolo del fútbol en Europa, y con quien no le fue nada fácil sobrellevar su noviazgo.

“Es que yo nunca lo vi para casarme. No veía a Tino como el prototipo de papá, casado, señor. Aunque él sí me propuso matrimonio", aseguró en Se Dice De Mí.

No obstante, aseguró que el hostigamiento por parte de la prensa se convirtió en un calvario para ambos. “Era horrible, yo estaba acostumbrada a que me llamaran para hablar de mis discos y de mis novelas, pero me llamaban de Argentina para entrevistarme sobre fútbol. Yo no sabía nada”, relató.

La relación estaba generando serios problemas en sus ámbitos profesionales, tanto que Lady mencionó que una disquera le dijo: “Sales diciendo que no tienes nada con él o te quitamos el disco de los puntos de venta”.

Finalmente, ambos decidieron terminar la relación sentimental. Estuvieron varios años alejados después de que Faustino se enterara que Lady se iba a casar.

Una batalla con los procedimientos estéticos

Lady Noriega tomó la decisión de realizarse procedimientos estéticos en su rostro. No obstante, sufrió una mala reacción a una sustancia que le inyectaron en los labios y el mentón.

Su intención era hacerse sutiles retoques, sin embargo, tras los efectos secundarios, tuvo que someterse a cinco cirugías para superar complicaciones.

Recordó que fueron momentos difíciles en su vida, pues fue muy criticada por la audiencia debido a todos los procedimientos que se había realizado y que tuvo que trabajar fuertemente para huir del estigma de los biopolímeros.

Actualmente, Lady Noriega, alejada de las pantallas, disfruta de su familia, después de haber invertido varios años en su carrera profesional.