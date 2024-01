Policía que se movilizaba en motocicleta murió al ser arrollado

Atención que un grave accidente se registró hace pocos minutos en el occidente de Bogotá. Vamos a ir en vivo con nuestro ojo de la noche, Edward Porras, quien está en el lugar de ese hecho y quien registró también otros importantes acontecimientos ocurridos en las últimas horas. Edward, adelante.

Buenos días. Juan Diego, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues este aparatoso accidente ocurrió hace contados 10 minutos aquí en la calle 22 con avenida Boyacá, sentido sur-norte.

Este furgón que se dirigía hacia el norte de la capital, arrolló un motociclista. Ese motociclista es un informado, es un policía de una estación del norte de la capital del país, que infortunadamente, a pesar del esfuerzo de los bomberos de Bogotá, falleció. Vamos a hablar precisamente con el conductor del furgón, quien está a esta hora.

Los bomberos están tratando de auxiliarlo, brindando un poco de ayuda. Señor, muy buenos días. ¿Me recuerda su nombre, por favor? José Duarte.

Don José, ¿qué fue lo que pasó? Que él se pegó con la camioneta azul y rebotó con la mía. O sea, él quedó ahí. Infortunadamente.

¿Qué pasó con el carro que le pegó inicialmente al motociclista? No. ¿Fue la camioneta, la camioneta que está ahí? No, no sé. No sé la información porque...

Solo sé que se pegaron, pero no sé más. ¿Hacia dónde se dirige usted? Hacia la 170. ¿Qué le dijo la Policía de Tránsito? ¿Qué va a pasar ahora? No, ni idea.

No, no tengo idea. Señor, muchísimas gracias. Quiero contarles que a esta hora se registra un monumental tanco desde la calle 22 y que va casi hasta la avenida Primero de Mayo, sentido sur-norte.

Por eso la Policía de Tránsito recomienda tomar vías alternas, subir a la carrera 68 o bajar hacia la avenida Ciudad de Cali y recoger hacia el norte de la capital del país.