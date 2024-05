Fiscal del caso Álvaro Uribe dice que no hará modificaciones al escrito de acusación

Arrancó la acusación contra Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Durante la diligencia judicial, el fiscal Gilberto Villarreal reiteró que no haría adiciones ni modificaciones al escrito de acusación del expresidente.

Por su parte, el abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe, pidió la nulidad del proceso, argumentando que la indagatoria contra el exmandatario no puede tenerse en cuenta como una imputación de cargos.

“Su comportamiento estaba dirigido a, por un lado, atacar la versión que motivó la denuncia de Uribe Vélez contra Cepeda Castro, que son las dos entrevistas que le dieron Pablo Hernán Sierra y el señor Monsalve Pineda Juan Guillermo”, indicó el fiscal Gilberto Villarreal.

Álvaro Uribe habló antes del inicio del juicio

Álvaro Uribe se pronunció momentos antes del juicio en su contra que arrancó este viernes, 17 de mayo de 2024, por la presunta manipulación de testigos. El expresidente, a través de un video, se dirigió a la ciudadanía.

"Parece que las garantías no se aplican para mí. Negaron a mis abogados la existencia del proceso; sin embargo, en Bogotá decían a periodistas y políticos que tenían todo listo para encarcelarme. Era la campaña electoral de 2018. Me comunicaron el proceso llamándome a indagatoria, no me permitieron versión libre, me pusieron preso el 4 de agosto de 2020, veinticinco meses después de llamarme a indagatoria y once meses después de haberla realizado. Me negaron la presunción de inocencia, el derecho de defenderme en libertad", dijo.

Anotó que si no conocían o no creían en sus "antecedentes de persona de bien", por lo menos debieron observar su "comportamiento durante esos veinticinco meses".

"No he sido peligro para la sociedad, no he eludido la justicia ni la he entorpecido. Me gradué en la Universidad de Antioquia con un profundo respeto a los jueces, a la justicia, a su independencia. Tanto que en mi carrera pública no intercedí para tener recomendados en instancias judiciales. He manifestado críticas puntuales a miembros de la justicia, y sobre hechos concretos", aseveró.

En su intervención, Álvaro Uribe también habló de la denuncia que hizo contra el senador Iván Cepeda: "Lo absolvieron, pero insisten en llevarme a la cárcel. El senador Cepeda explica su cercanía a las FARC como búsqueda de paz".

Cepeda "adelantó su promoción política acusándome de paramilitar. Lo denunciamos en 2011 y 2014 por sus visitas a presos para ofrecer beneficios a fin de vincular a mi hermano y a mí con paramilitares. Ha utilizado los derechos humanos para encubrir estas acciones ilegales. Corrió el tiempo desde 2011. Solamente en víspera de la elección parlamentaria de 2018, los magistrados lo favorecieron con un inhibitorio y me denunciaron por soborno de testigos y fraude procesal", sostuvo.