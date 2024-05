Drama de familia colombiana que iba por el sueño americano: fueron secuestrados en México

Este viernes, 17 de mayo de 2024, liberaron a dos niñas y sus padres colombianos que estuvieron secuestrados en México. Según su familia, fue un drama que comenzó hace dos meses, cuando cayeron en manos de una banda criminal mientras buscaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

La angustia se apoderó de esta familia de Arauca. Una mujer, junto con su esposo y sus dos hijas de 9 y 14 años, estuvieron secuestrados en México por más de dos meses, al parecer, por una banda de narcotraficantes.

70 días después de que la hija, nietas y el yerno de Marta Blanco cayeran en manos de ese grupo criminal, fueron finalmente liberados.

La familia salió de Arauca en busca del sueño americano en una aventura que comenzó cruzando el Darién, a donde llegaron desde Saravena, Arauca, donde vivían.

“Se iba para Estados Unidos, pues por la situación económica, aquí en Colombia no conseguía trabajo. Ella es licenciada, ya tiene mucho estudio. Yo le rogué que no se fuera, pero no fue posible”, sostuvo Marta Blanco, la madre de la colombiana secuestrada.

Según el testimonio de Blanco, los interceptaron entre Monterrey y Reynosa y ella se enteró cuando iniciaron sus exigencias económicas con 1.000 dólares.

Pero los 1.000 dólares no fueron suficientes. Poco a poco incrementaron el valor del rescate. Fue allí cuando las víctimas pudieron comunicarse con su familia.

Aferrados a un milagro, esta familia vendió parte de sus bienes para pagar las nuevas exigencias. “Pidieron 27 millones por el secuestro, se envió una plata, ya tiene más de un mes y nada que los sueltan”, dijo Blanco.

Los delincuentes usaban números y chats y se identificaban como el Cartel del Golfo.

Por ahora, la familia colombiana está en el albergue del migrante recibiendo ayuda y, según dijeron en una primera comunicación, van a seguir buscando llegar a Estados Unidos.

