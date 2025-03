Prográmese con Ditu para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y más del deporte mundial

Las Eliminatorias Sudamericanas, en las que Colombia lucha por conseguir un cupo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, están de regreso con las fechas 13 y 14 y usted podrá seguir los partidos, gratis, a través de Ditu .

Programación Eliminatorias Sudamericanas fecha 13

Jueves 20 de marzo de 2025

Paraguay vs. Chile - 6:00 p.m.

Brasil vs. Colombia - 7:45 p.m.

Perú vs. Bolivia - 8:30 p.m.

Viernes 21 de marzo de 2025

Ecuador vs. Venezuela - 4:00 p.m.

Uruguay vs. Argentina - 6:30 p.m.

Eliminatorias Sudamericanas fecha 14

Martes 25 de marzo de 2025

Bolivia vs. Uruguay - 3:00 p.m.

Chile vs. Ecuador - 7:00 p.m.

Venezuela vs. Perú - 7:00 p.m.

Colombia vs. Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina vs. Brasil - 7:00 p.m.

Además de las Eliminatorias Sudamericanas, disfrute de la NBA con los siguientes juegos:

Sábado 22 de marzo de 2025

Golden State Warriors vs. Atlanta Hawks.

Domingo 23 de marzo de 2025

Oklahoma City Thunders vs. Los Angeles Clippers.

El ciclismo de la Vuelta a Cataluña, en la que estarán colombianos como Egan Bernal, Nairo Quintana y Santiago Buitrago, también se puede ver por Ditu. Siga las etapas del 24 al 30 de marzo.

Y si lo que le gusta es el golf, los colombianos Nicolás Echavarría y Camilo Villegas siguen su camino en el PGA Tour con el Valspar Championship, que tendrá lugar en el Innisbrook Resort, en Palm Harbor, Florida, Estados Unidos. Deléitese con la final del torneo el domingo 23 de marzo, a partir de las 3:00 p.m.

Para los amantes del fútbol también Ditu transmitirá la Copa América FUTSAL Femenina, en la que Colombia va por segundo título luego de 10 años de ganar el primero en Uruguay.

Colombia comparte grupo con Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Estarán en juego tres cupos al Mundial de Futsal en Filipinas 2025.

Por otra parte, la selección Colombia Sub-17 de fútbol buscará su segundo título sudamericano de la categoría. El certamen se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril en Montería y Cartagena.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado hace parte del grupo A al lado de Argentina, Paraguay, Chile y Perú. El Torneo reparte 7 cupos para el mundial de Catar en noviembre de 2025.

El primer partido de Colombia será contra Chile, el 27 de marzo a las 7:00 p.m., en Montería.

Cómo descargar la app de ditu tv: paso a paso para disfrutar del contenido gratis

Ditu tv, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, le ofrece contenido exclusivo y gratuito sin necesidad de registrarse. Le brindamos una guía para que la tenga en sus dispositivos.

La llegada de ditu tv le ofrece a los colombianos contenidos para que disfruten de todos los programas de Caracol Televisión. A partir del 17 de febrero de 2025, esta aplicación gratuita le permite acceder a una amplia variedad de programas, series y noticias, tanto actuales como aquellas que fueron populares en años pasados, sin necesidad de registrarse. Estará disponible para todos los usuarios que deseen descargarla.

La facilidad de acceso y la calidad del contenido son dos de los principales atractivos de Ditu tv. Con una interfaz intuitiva y una amplia gama de opciones, esta aplicación espera convertirse en una de las favoritas entre los usuarios de streaming en Colombia. Además, al ser una plataforma gratuita, elimina las barreras económicas que a menudo limitan el acceso a contenido de calidad. Esto no solo beneficia a los usuarios, sino que también amplía el alcance de Caracol Televisión, permitiendo que más personas disfruten de sus programas y series.

Lo guiaremos a través del proceso de descarga e instalación de la app de Ditu tv. Ya sea que use un teléfono Android, un iPhone o una Smart TV, le proporcionaremos instrucciones claras y detalladas para que pueda empezar a disfrutar de todo lo que esta plataforma tiene para ofrecer.

Pasos para descargar ditu tv en su celular o Smart TVPaso 1

El primer paso para descargar la app de Ditu tv es acceder a la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Ya sea que use un teléfono Android, un iPhone o una Smart TV, la aplicación está disponible en Google Play Store, App Store y Samsung TV. Abra la tienda de aplicaciones correspondiente y asegúrese de tener una conexión a internet estable.

Paso 2

Una vez dentro de la tienda de aplicaciones, utilice la barra de búsqueda para encontrar la App. Escriba 'ditu tv' en el campo de búsqueda y presione enter. Verá una lista de resultados, donde la aplicación oficial de Caracol Televisión debería aparecer en los primeros lugares. Asegúrese de seleccionar la aplicación correcta para evitar descargar aplicaciones no oficiales.

Paso 3

Después de encontrar la app de ditu tv, haga clic en el botón de descarga. La aplicación comenzará a instalarse automáticamente en su dispositivo. Este proceso puede tardar unos minutos, dependiendo de la velocidad de su conexión a internet. Una vez completada, la instalación se realizará de manera automática. Si es necesario, conceda los permisos que la App requiera para funcionar correctamente.

Paso 4

Con la aplicación instalada, es hora de abrirla y empezar a explorar el contenido. Al abrir la app de ditu tv, será recibido con una interfaz intuitiva y fácil de navegar. No necesita registrarse ni crear una cuenta, lo que hace que el acceso al contenido sea rápido y sencillo. Podrá encontrar una variedad de programas, desde noticias en tiempo real hasta sus novelas y series favoritas.

Paso 5

Ditu tv le permite personalizar su experiencia de visualización. Puede crear listas de reproducción con sus programas favoritos, ajustar la calidad del video según su conexión a internet y activar notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. Además, la aplicación ofrece recomendaciones basadas en sus preferencias de visualización, lo que facilita descubrir nuevo contenido que le pueda interesar.

Requisitos para instalar ditu tv en diferentes dispositivos



Celulares Android: deben tener sistema operativo 5.1 o superior.

Tablets Android: necesitan tener el sistema operativo 5.1 o superior.

iPad: tener el sistema operativo iOS 12 o superior.

iPhone: el sistema operativo iOS 12 o superior.

Televisores Samsung: la versión mínima compatible son todos los modelos que han salido del 2020 en adelante.

Ventajas de usar la app de Ditu tv

Una de las principales ventajas de la app de ditu tv es que ofrece contenido exclusivo de Caracol Televisión de manera gratuita. No necesita pagar suscripciones ni registrarse para acceder a una amplia gama de programas, series y noticias. Esto hace que sea una opción accesible para todos los usuarios.

La aplicación también ha sido diseñada pensando en la comodidad del usuario. Su interfaz permite navegar fácilmente entre las diferentes categorías de contenido, encontrar programas específicos y personalizar la experiencia de visualización. Incluso los usuarios menos experimentados encontrarán la aplicación fácil de usar.

Ditu tv permite acceder a contenido en vivo y bajo demanda

Con ditu tv, puede disfrutar de contenido en vivo, como la señal de Noticias Caracol y eventos deportivos, así como de programas bajo demanda. Esto significa que puede ver sus programas favoritos en cualquier momento y lugar, sin restricciones de horario. Recuerde que la App estará disponible para usuarios que estén en Colombia y por ende solo las personas que vivan en el país tendrán acceso a la app de TV gratis.

Caracol Televisión se compromete a mantener la app de Ditu tv actualizada con nuevo contenido y mejoras en la experiencia del usuario. Esto garantiza que siempre tendrá acceso a lo último en entretenimiento y noticias, así como a nuevas funciones que mejoren su experiencia de visualización.