¿Quién era María José Recuero, patrullera que murió tras tiroteo durante presunto hurto en Cali?

María José Recuero, integrante de la Policía Nacional, falleció este sábado 24 de octubre, luego de resultar gravemente herida durante un procedimiento policial en el barrio Industrial de Cali. Su fallecimiento fue confirmado después de que la Policía Metropolitana de Santiago de Cali informara que permanecía bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones, tras un tiroteo durante un presunto hurto en el que también resultaron heridos tres uniformados y uno de los presuntos delincuentes muerto.

El enfrentamiento ocurrió en la tarde del viernes 23 de octubre cuando varios uniformados intervinieron ante una situación en la que, según la Policía Nacional, varios sujetos habrían intentado robarle la motocicleta y otras pertenencias a un integrante de la institución que estaba de permiso. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los demás posibles involucrados.



La situación motivó la intervención de unidades de la estación de Policía del sector. La reacción de los uniformados derivó en un intercambio de disparos en el que tres integrantes de la institución resultaron lesionados. Entre ellos se encontraba la patrullera María José Recuero, quien fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. Pese a la atención médica recibida, falleció este sábado. Sobre los otros dos policías afectados, la institución informó que uno continúa en proceso de recuperación, mientras que el tercero recibió el alta médica y una incapacidad.

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¿Qué se sabe sobre la patrullera María José Recuero?

María José Recuero era patrullera de la Policía Nacional y "dedicó su vida a proteger la seguridad y la tranquilidad de los caleños", aseguró el Concejo de Cali en un comunicado. De acuerdo con reportes de medios locales, la mujer tenía 20 años y era oriunda de Montería. La mujer murió tras resultar gravemente herida en medio de un enfrentamiento armado en Cali, tras mantener un pronóstico reservado. La velatón por su muerte se hará este sábado a las 6:00 p. m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali



En el lugar, las autoridades incautaron dos armas de fuego, recuperaron cuatro teléfonos celulares que habrían sido hurtados y encontraron una motocicleta que, según las primeras indagaciones, presuntamente habría sido utilizada para cometer el delito. La información recopilada por los investigadores también señala que los presuntos implicados podrían estar relacionados con otros tres hurtos cometidos horas antes en diferentes sectores de Cali.



Estos hechos son materia de investigación y las autoridades deberán establecer si existe relación entre los casos, así como determinar la participación de cada una de las personas involucradas. El procedimiento terminó con uno de los presuntos responsables neutralizado y la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia adelantará labores de investigación. La Policía Metropolitana Santiago de Cali informó que rechaza "cualquier acción violenta contra la ciudadanía, se solidariza con las familias de los integrantes de la Institución afectados y reitera su compromiso en la lucha frontal contra la criminalidad en esta parte del territorio".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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