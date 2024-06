Ahora no

Rubén Obando, nominado a Titanes Caracol 2024 en salud: lidera proyecto Like por la Vida Con Like por la Vida, Rubén Darío Obando, un titán Caracol, se empeña en visibilizar la salud mental de los jóvenes y adultos en Manizales. Su labor es dar luz a quienes no logran salir de la oscuridad.