Tragedia en mina de oro en Iscuandé, Nariño: 12 de las 14 víctimas eran mujeres

Un colapso de tierra en un yacimiento de oro a cielo abierto acabó con la vida de 12 mujeres mineras y dos hombres; además, hirió a otras siete personas. El trágico suceso ocurrió hacia las 8:30 de la mañana, en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, en el momento cuando cerca de 30 trabajadores se encontraban realizando labores de extracción artesanal.

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La fuerza del colapso sepultó a los mineros bajo toneladas de lodo, arena y piedras, obligando a los sobrevivientes y pobladores a iniciar desesperadas labores de rescate con sus propias manos.



El balance oficial entregado por las autoridades locales confirmó la muerte de 14 mineros, revelando un dato impactante sobre la composición de los trabajadores en la zona: 12 de las víctimas mortales eran mujeres dedicadas al barequeo y a la extracción artesanal de oro. De los cuerpos recuperados por los equipos de socorro y la comunidad, 13 fueron trasladados hacia el casco urbano de Iscuandé, mientras que uno más fue evacuado de manera directa hacia el municipio de Guapi por ser oriundo de esa localidad vecina.



Asimismo, se estableció que entre los fallecidos y afectados figuran ciudadanos provenientes de los departamentos de Cauca y Chocó, quienes habían viajado a la zona en busca de sustento diario. A este doloroso panorama se suman siete personas heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado extremadamente crítico como consecuencia de la severidad del impacto del material de arrastre sobre sus cuerpos. Esta tragedia representa el segundo episodio mortal de este tipo en tan solo dos meses en la región, sumándose a los 12 mineros que perecieron previamente en el municipio de Policarpa y elevando a 26 la cifra de vidas perdidas por la informalidad minera en Nariño.

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(En contexto: Asciende a 14 el número de muertos por derrumbe en una mina de oro en Nariño: hay siete heridos)

Las inhóspitas condiciones de la zona y la odisea de evacuación

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La emergencia dejó al descubierto las extremas dificultades geográficas que caracterizan a las zonas rurales del Pacífico Nariñense. La mina donde ocurrió el siniestro carece por completo de vías de acceso terrestre, lo que transformó el traslado de los heridos en una angustiosa carrera contra el tiempo.

Las víctimas debieron ser transportadas inicialmente en motocarros y lanchas a través de los ríos locales, en un trayecto fluvial y marítimo que puede demorar entre tres y cuatro horas para alcanzar el punto de atención médica más cercano. A la falta de infraestructura vial se suman los riesgos climáticos asociados a la variabilidad del fenómeno de El Niño, el cual ha desestabilizado los terrenos e incrementado el peligro en las labores de excavación.

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El delicado estado de salud de los cuatro heridos más graves —entre los que se encuentran dos mujeres— hace que el transporte por río resulte sumamente riesgoso, requiriéndose asistencia aérea de urgencia.

El pronunciamiento del Gobernador de Nariño

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Ante la gravedad de los acontecimientos, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se trasladó al municipio de Tumaco para coordinar las operaciones de socorro y hacer un vehemente llamado al Gobierno Nacional. El mandatario enfatizó la urgencia de contar con apoyo aéreo para salvar a los lesionados: "Aquí lo complejo de esta zona es que no hay vías de acceso terrestre y por lo tanto lo que hemos solicitado a la Fuerza Aérea Colombiana es la posibilidad de que los cuatro heridos que hay, de los cuales dos de ellas son mujeres, se puedan trasladar hacia Tumaco o hacia Pasto".

Escobar visibilizó la dura realidad social y laboral que rodea la tragedia, subrayando que "12 de las 14 personas muertas son mujeres que practican la minería artesanal", e insistió en que las comunidades acuden a estas zonas movidas por la necesidad económica y la tradición: "La gente sale y debe trabajar legítimamente porque ancestralmente siempre han trabajado esta minería artesanal y la pequeña minería".

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Finalmente, el Gobernador cuestionó duramente la burocracia central que frena la seguridad minera en la región, señalando que "tenemos más de 180 solicitudes de títulos mineros desde hace más de 25 años y avanza esto de manera muy reducida, hay demasiadas trabas". Por ello, urgió a la Agencia Nacional Minera a agilizar la formalización: "Lo que nosotros hemos planteado al Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional Minera es acelerar la formalización minera para que esta explotación sea técnicamente y ambientalmente muy bien manejada".

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