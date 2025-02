Aumento de gas natural en Colombia: ¿en cuáles ciudades subirá la tarifa del servicio?

Vanti anunció que a partir de febrero de 2025 sube la tarifa de gas natural para usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales. El aumento será hasta del 36% y Bogotá es una de las zonas donde se implementará el incremento más alto.

Así lo señaló el vicepresidente de grandes clientes de Vanti, John Jairo Contreras, quien en diálogo con Noticias Caracol explicó por qué sube más en unas regiones que otras y la razón de la subida del precio.

¿Cuánto y en dónde subirá el gas natural?

Según el directivo de la compañía de servicios públicos, “en el mercado relevante de Vanti de Bogotá el incremento es del 36%”. Precisó que más de 3,6 millones de usuarios, ubicados en Bogotá, lo mismo que en toda la región de Cundinamarca y Boyacá, (tendrán) un incremento parecido del 36%. En Santander el aumento es del 20% y en la región sur del Cesar tenemos un incremento en torno al 10%”.

Ejemplificó cómo sería el aumento del gas natural: “El usuario residencial promedio en Bogotá tiene un consumo alrededor de 15 metros cúbicos de gas, asociado a la cocción de alimentos y agua caliente. Costaban 38 mil pesos, este año se incrementan a 52 mil pesos”.

Además, explicó que el aumento “tiene un incremento de precio bien significativo” porque se debe pagar el transporte por gasoducto desde la fuente hasta el sitio de consumo y de 350 kilómetros -cuando se traía del Pie de Monte Llanero- se pasó a 1.500 kilómetros, pues el recorrido es desde Cartagena.

Quienes tanquean con gas ¿verán aumento en las tarifas?

Contreras aclaró que “clientes industriales y el mercado de movilidad, sea de estaciones de servicio para taxis y otros usuarios como el transporte masivo no verán incremento de precio porque ya tenían contratos previamente establecidos y que vencen el 30 de noviembre de este año”.

¿Por qué subió la tarifa de gas natural?

Tras el anuncio del aumento en la tarifa de gas natural por la importación del producto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, dijo en sus redes: “¡Gas tenemos! Los incrementos en tarifa son injustificados, las superintendencias deben investigar comportamiento de agentes”.

Frente a estas declaraciones, el directivo de Vanti dijo en Blu Radio que “acudimos a los procesos de comercialización y la única fuente que se encontró es gas importado”, que representa un 30% del total del producto que se distribuye.

Precisó que lo que dijo el ministro de Minas “es que hay recursos nacionales para atender la demanda”, pero “la realidad comercial es que de esas fuentes disponibles son contratos interrumpibles que no sirven para atender la demanda porque no hay certeza de continuidad o no están interconectados al sistema nacional de transporte, por tanto, se puede comprar, pero no se puede usar, o simplemente no fueron ofrecidos”, es decir, “no están disponibles para la demanda”.

En Noticias Caracol, sostuvo que desde 2024 “la Superintendencia empezó a hacer requerimientos que hemos contestado con prontitud y claridad. No es un tema nuevo. Todo lo que venga lo explicaremos con la misma claridad y rapidez que el tema merece”.

Y señaló que el gas natural anunciado por Ecopetrol “no va a ser para el año 2025. Es adelantar la comercialización de los años 26, 27 y 28”.

La información del Ministerio “es real”, indicó, aclarando que hay “gases locales que no se comercializaron porque son interrumpibles, porque no están interconectados, porque estaban vendidos. Aunque sí hay fuente ahí, no se volvió contratos y no se puede aplicar para solucionar el problema”.