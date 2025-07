Las claves para entender la reforma laboral: ¿qué cambiará en su jornada de trabajo?

La reforma laboral ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro después de un largo camino en el que casi no logra aprobarse en el Congreso. En un primer momento el proyecto fue rechazado, pero revivió el mismo día que negaron la consulta popular en el Senado. Los artículos de la reforma fueron votados hasta que finalmente se llegó a las conciliaciones entre los textos de las dos corporaciones del Congreso.

Estas son las claves para entender lo que cambia en la fuerza de trabajo del país y desde cuándo empieza a aplicar:



Recargos nocturno, dominicales y festivos

Para empezar, con la reforma laboral, aumentan los recargos nocturnos a partir de las 7:00 de la noche. Antes, ese recargo ocurría a partir de las 9:00, lo que significará un aumento en los sueldos de los trabajadores que laboren en estos horarios.

Asimismo, también habrá un cambio en los recargos de dominicales y festivos, que actualmente está en el 75 % por día trabajado. Este recargo irá aumentando de forma escalonada de la siguiente manera:

Desde julio de este año, el pago del recargo será del 80 %. Un año después, en julio de 2026, pasará a ser del 90 %. Y finalmente, en julio de 2027 llegará al 100 % del recargo, es decir, un trabajador que labore uno de estos días se le pagará el doble de un día normal. Las empresas podrán decidir si se acogen de manera inmediata al aumento o si lo hacen de manera gradual.

Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que "es un cambio importante para los empleadores. Esto va a suponer un costo que ojalá no se traduzca en mayores precios para el consumidor final, en desempleo o en informalidad. Esto va a tener necesariamente que llevar a los empleadores a tomar decisiones para ajustar, sobre todo, en aquellos sectores intensivos en trabajo nocturno y en trabajo dominical".



Contratos

El contrato a término fijo queda limitado a ciertas características. En los casos en que se firme un contrato por menos de un año, ese tiempo puede repetirse hasta en tres prórrogas. A partir de la cuarta vez que quieren renovar un contrato que era inferior a un año, cada nueva renovación deberá ser de 12 meses. Además, cuando se cumplan cuatro años de renovar un contrato a término fijo este se considerará indefinido.

"Esto evidentemente pues va a ser un cambio importante, un costo importante para los empleadores, ojalá esto no lleve a que se termine la relación laboral antes de que se cumpla ese periodo, que puede ser un efecto no deseado de este cambio", comentó Morad.

Por otro lado, el contrato por obra o labor, que es usado por las empresas cuando se requiere al trabajador para una tarea o un proyecto específico. El contrato debe describir exactamente la obra contratada. Al terminar la labor el contrato termina automáticamente. En los casos en que el trabajador continúe laborando para el empleador después de finalizada la labor se considerará que tiene un contrato a término indefinido.



Licencias remuneradas

En cuanto a las licencias remuneradas encontramos las siguientes actualizaciones con la reforma laboral. Ahora se incluirá una licencia para las personas que padecen de endometriosis, una enfermedad que afecta a las personas con útero durante su vida reproductiva.

También habrá licencias para citas médicas urgentes o programadas. Los trabajadores también contarán con licencias para asistir a obligaciones escolares o trámites judiciales. Todo esto soportado por la debida documentación.



Aprendices del Sena

Los aprendices del Sena son uno de los grupos de fuerza laboral en el país que obtuvieron más derechos con esta reforma. Antes, los jóvenes que ingresaban al Sena y después accedían a una práctica en una empresa tenían un vínculo especial sin carácter laboral. No tenían prestaciones sociales, no cotizaban semanas de pensión e incluso los aportes a salud debían ser cubiertos por ellos mismos.

Con la reforma laboral se establece que el contrato de aprendizaje del Sena pasa a ser un contrato laboral especial a término fijo, que abarca los derechos que antes no gozaban. Además, durante la fase lectiva, denominada como la de formación, recibirán el 75 % de un salario mínimo mensual. Mientras que en la fase práctica ya será el 100 % del salario mínimo.

En caso de que una empresa no cumpla con su cuota mínima de aprendices del Sena deberá pagar una cuota de monetización equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no vinculado. Aunque esto último no aplica para microempresas.



Fomento del empleo formal

También podemos destacar lo que sucederá con el trabajo en plataformas digitales. Las empresas que contraten a estas personas deberán hacer aportes en el pago de su seguridad social. La reforma ofrece dos alternativas legales para regular este sector: trabajadores dependientes subordinados y trabajadores independientes autónomos.

Por último, la reforma laboral incluye medidas orientadas a la formalización del empleo. Entre los que se incluyen incentivos para microempresas, como pagos a la seguridad social de manera parcial y acceso a créditos especiales.

"Creo que en términos generales esta reforma trae cosas importantes. Por ejemplo, trae un incentivo a la generación de empleo de mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, que es muy importante por el envejecimiento poblacional a través de un incentivo muy parecido al PAEF que se llama el Crea, la medida que creamos desde el Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que permite la mensualización de las cesantías", agregó la experta.

Para Morad, la reforma laboral también trae la posibilidad de que los contratistas independientes coticen por semanas, ya como sucede con los dependientes. "No podemos olvidar que también trae costos importantes como los que ya mencionaba, modificación del recargo nominal en un 100 %, modificación de la jornada desde las 7 de la noche, la formalización de los aprendices, la figura que impide que más allá del cuarto año se pueda seguir extendiendo el contrato, entre otros", concluye.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL