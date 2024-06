Ciclo extraordinario Devolución del IVA: última oportunidad para cobrar pagos pendientes

El Departamento de Prosperidad Social ha anunciado el inicio del pago de un ciclo extraordinario de la Devolución del IVA. Está destinado a compensar a aquellos hogares que, por diversas razones, no pudieron realizar los cobros correspondientes a los ciclos 4, 5 y 6 del año 2023.

¿Qué es Devolución del IVA?

La Devolución del IVA es un subsidio del Gobierno destinado a apoyar a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, reduciendo el impacto del impuesto sobre las ventas en su consumo diario.

Según Prosperidad Social, aproximadamente 594.785 hogares se beneficiarán de este pago extraordinario. Estos son hogares que tenían transferencias programadas durante los ciclos mencionados, pero que no efectuaron el cobro.



¿Cómo se reclaman los pagos de Devolución del IVA?

La entidad ha contratado a SuperGIROS como operador encargado de realizar la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas.

Los montos de las transferencias varían según el número de ciclos no cobrados por cada hogar, con 90 mil pesos por cada ciclo no reclamado, llegando hasta 270 mil pesos para aquellos que no realizaron el cobro en los tres ciclos consecutivos. En total, Prosperidad Social invertirá más de 135 mil millones de pesos en estos pagos.

Publicidad

"Los hogares beneficiarios recibirán un mensaje de texto por parte del operador en el que les informarán la disponibilidad de los recursos. Esta es la última oportunidad para realizar el cobro de estos recursos", precisó Prosperidad Social.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Devolución del IVA?

Para conocer si es beneficiario solo debe ingresar a este link https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/ y digitar su número de cédula. “Prosperidad Social realizó una depuración de las bases de datos para garantizar que los recursos fueran a los hogares más pobres y vulnerables del país”, agregó Prosperidad Social.