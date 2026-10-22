Dólar hoy 22 de octubre de 2026 en Colombia: subió la TRM y así se cotiza

El precio del dólar en Colombia registra un aumento este jueves 22 de octubre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.191,47 por cada dólar estadounidense, lo que representa un incremento de $27,71 frente a los $3.163,76 establecidos para el miércoles 21 de octubre.

Este movimiento vuelve a poner la cotización de la moneda estadounidense en el centro de la atención de quienes necesitan comprar o vender dólares, realizar pagos en el exterior o consultar el valor de sus ahorros en moneda extranjera.

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La TRM es una referencia para el mercado cambiario colombiano, pero no significa que todas las entidades financieras o casas de cambio deban comprar y vender dólares exactamente a ese precio. El valor final depende de las condiciones de cada operación y de la tasa ofrecida por el establecimiento.



¿A cómo está el dólar hoy, 22 de octubre de 2026, en Colombia?

La cotización de referencia para este jueves es de $3.191,47 por dólar, según los registros publicados para la jornada. Frente al día anterior, cuando la TRM fue de $3.163,76, la divisa aumentó $27,71.

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La diferencia permite identificar el cambio entre ambas jornadas y sirve como punto de partida para quienes necesitan calcular el valor de una operación en moneda extranjera.

Estos son algunos valores de referencia con la TRM vigente:

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1 dólar: $3.191,47.

10 dólares: $31.914,70.

50 dólares: $159.573,50.

100 dólares: $319.147.

500 dólares: $1.595.735.

1.000 dólares: $3.191.470.

Estas equivalencias corresponden a conversiones matemáticas con la TRM. No incluyen comisiones, cobros por transacción ni diferencias entre las tasas de compra y venta que pueden aplicar las entidades.

¿Por qué subió el dólar en Colombia?

El aumento de la TRM refleja una variación de la tasa de referencia entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Sin embargo, este dato, por sí solo, no permite establecer qué factores provocaron el movimiento de la divisa.

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El precio del dólar puede responder a diferentes condiciones del mercado internacional y nacional. Entre ellas están las expectativas sobre las tasas de interés de Estados Unidos, el comportamiento de los precios del petróleo, la demanda de dólares, los flujos de inversión y las decisiones económicas que influyen en la percepción de riesgo de los mercados.

En Colombia, el petróleo también es una variable relevante para seguir la cotización cambiaria, debido a su participación en las exportaciones del país. No obstante, para atribuir el aumento registrado este jueves a una causa específica es necesario contar con información que permita relacionar ese movimiento con los acontecimientos de la jornada.

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¿Qué es la TRM y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado es un indicador que muestra el valor de referencia del dólar estadounidense frente al peso colombiano. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica esta tasa a partir de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por intermediarios del mercado cambiario, de acuerdo con la metodología establecida.

La TRM se utiliza para consultar el valor de la moneda estadounidense y como referencia en diferentes operaciones financieras y comerciales. Sin embargo, no constituye un precio obligatorio para todas las transacciones.

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Esto significa que una persona que necesita comprar dólares puede encontrar una cotización distinta en un banco o una casa de cambio. De igual manera, el valor que recibe alguien que vende sus dólares puede ser inferior a la TRM.

La diferencia entre ambos precios responde, entre otros factores, a los márgenes comerciales y las condiciones de cada establecimiento.

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¿Dónde consultar el precio del dólar en las casas de cambio?

Quienes planean comprar o vender dólares deben consultar la cotización directamente con el establecimiento en el que realizarán la operación. La tasa representativa sirve como referencia, pero no reemplaza el precio de compra o venta ofrecido por cada negocio.

Antes de cambiar dinero, es conveniente verificar cuánto paga la casa de cambio por cada dólar que recibe y cuánto cobra por cada dólar que vende. También se deben revisar las posibles comisiones y confirmar el monto final que se entregará o recibirá.

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En el caso de las compras internacionales, además, el valor definitivo en pesos puede depender de la tasa aplicada por el banco o la entidad que procese el pago, así como de los cargos asociados a la transacción.

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