En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CASO JAIME ESTEBAN MORENO
SIMULACRO 2026
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa registra un leve aumento tras varias jornadas de caída

Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa registra un leve aumento tras varias jornadas de caída

El precio del dólar en Colombia tuvo un repunte este miércoles 21 de octubre, tras alcanzar uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas. Así se mueve la divisa en las casas de cambio de Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia
Precio del dólar hoy en Colombia-
Getty Images

Después de varios días cayendo y de haber alcanzado su precio más bajo de las últimas semanas, la cotización oficial de la divisa estadounidense repunta moderadamente en el mercado colombiano.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida para este miércoles 21 de octubre de 2026 se fijó en $3.163,76 pesos por dólar.

Balance del movimiento frente a la jornada anterior

El comportamiento de la divisa representa un incremento de $7,44 pesos (aproximadamente un +0,24%) en comparación con la TRM vigente del martes 20 de octubre, la cual se ubicó en $3.156,32.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

A pesar de este leve aumento, la moneda norteamericana se sostiene firme por debajo de la barrera de los $3.200 pesos, nivel que se ha consolidado como un techo psicológico clave para el mercado cambiario nacional.

El dólar en lo que va el mes de octubre

Al analizar el historial reciente, el dólar conserva una notable tendencia descendente durante el mes. Frente al 1 de octubre, cuando la cotización rondaba los $3.312,84, la divisa ha retrocedido cerca de $149,08 pesos, lo que representa una caída acumulada del 4,50% en lo corrido del mes.

¿Cómo impacta la TRM de hoy al bolsillo?

La TRM certificada funciona como la cotización de referencia para transacciones corporativas y de comercio exterior. Para efectos prácticos de conversión bajo la tasa oficial de hoy:

Publicidad

Últimas Noticias

Se cayó el Presupuesto General de la Nación por error en el Congreso: ¿qué sigue?
Lo último
ECONOMÍA

Se cayó el Presupuesto General de la Nación por error en el Congreso

Lotería del Huila
ECONOMÍA

¿Qué número cayó en la Lotería del Huila? Resultados del último sorteo del martes 20 de octubre

  • USD 10 equivalen a $31.637,60 COP.
  • USD 100 equivalen a $316.376 COP.
  • USD 1.000 equivalen a $3.163.760 COP.

¿Cómo están las casas de cambio en las principales ciudades?

Si va a comprar o vender dólares en efectivo en una casa de cambio, tenga en cuenta que ellos manejan sus propios precios promedio y no usan exactamente la TRM oficial:

  • Precio promedio de compra (si vas a vender tus dólares): $3.112,83
  • Precio promedio de venta (si vas a comprar dólares): $3.221,52

Precios por ciudades principales:

  • Bogotá: lo compran en $3.151 y lo venden en $3.238.
  • Medellín: lo compran en $3.070 y lo venden en $3.182.
  • Cali: lo compran en $3.100 y lo venden en $3.265.
  • Cúcuta: lo compran en $3.185 y lo venden en $3.240.
  • Cartagena: lo compran en $3.150 y lo venden en $3.380.
  • Pereira: lo compran en $3.150 y lo venden en $3.220.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Dólar Hoy

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad