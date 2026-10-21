Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa registra un leve aumento tras varias jornadas de caída

Después de varios días cayendo y de haber alcanzado su precio más bajo de las últimas semanas, la cotización oficial de la divisa estadounidense repunta moderadamente en el mercado colombiano.



De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) establecida para este miércoles 21 de octubre de 2026 se fijó en $3.163,76 pesos por dólar.



Balance del movimiento frente a la jornada anterior

El comportamiento de la divisa representa un incremento de $7,44 pesos (aproximadamente un +0,24%) en comparación con la TRM vigente del martes 20 de octubre, la cual se ubicó en $3.156,32.

A pesar de este leve aumento, la moneda norteamericana se sostiene firme por debajo de la barrera de los $3.200 pesos, nivel que se ha consolidado como un techo psicológico clave para el mercado cambiario nacional.



El dólar en lo que va el mes de octubre

Al analizar el historial reciente, el dólar conserva una notable tendencia descendente durante el mes. Frente al 1 de octubre, cuando la cotización rondaba los $3.312,84, la divisa ha retrocedido cerca de $149,08 pesos, lo que representa una caída acumulada del 4,50% en lo corrido del mes.



¿Cómo impacta la TRM de hoy al bolsillo?

La TRM certificada funciona como la cotización de referencia para transacciones corporativas y de comercio exterior. Para efectos prácticos de conversión bajo la tasa oficial de hoy:

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USD 10 equivalen a $31.637,60 COP .

equivalen a . USD 100 equivalen a $316.376 COP .

equivalen a . USD 1.000 equivalen a $3.163.760 COP.



¿Cómo están las casas de cambio en las principales ciudades?

Si va a comprar o vender dólares en efectivo en una casa de cambio, tenga en cuenta que ellos manejan sus propios precios promedio y no usan exactamente la TRM oficial:



Precio promedio de compra (si vas a vender tus dólares): $3.112,83

$3.112,83 Precio promedio de venta (si vas a comprar dólares): $3.221,52

Precios por ciudades principales:

Bogotá: lo compran en $3.151 y lo venden en $3.238.

lo compran en $3.151 y lo venden en $3.238. Medellín: lo compran en $3.070 y lo venden en $3.182.

lo compran en $3.070 y lo venden en $3.182. Cali: lo compran en $3.100 y lo venden en $3.265.

lo compran en $3.100 y lo venden en $3.265. Cúcuta: lo compran en $3.185 y lo venden en $3.240.

lo compran en $3.185 y lo venden en $3.240. Cartagena: lo compran en $3.150 y lo venden en $3.380.

lo compran en $3.150 y lo venden en $3.380. Pereira: lo compran en $3.150 y lo venden en $3.220.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

