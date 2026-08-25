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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar en Colombia hoy, 25 de agosto de 2026: precio de compra y venta por ciudades

Precio del dólar en Colombia hoy, 25 de agosto de 2026: precio de compra y venta por ciudades

El peso colombiano arranca la jornada de este martes 25 de agosto de 2026 manteniendo su tendencia de firmeza frente a la divisa estadounidense. Consulte la Tasa Representativa del Mercado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de ago, 2026
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Precio del dólar en Colombia hoy, 25 de agosto de 2026: precio de compra y venta por ciudades
Dólar estadounidense -
Getty Images

El mercado cambiario en Colombia amaneció con un peso fuertemente fortalecido frente a la divisa estadounidense. De acuerdo con la información oficial emitida por el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este martes 25 de agosto de 2026 se ubicó en $3.056,51 por dólar.

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Este indicador confirma la racha bajista que ha experimentado la moneda estadounidense en el territorio nacional, luego de haber cerrado la semana anterior cerca de los $3.040,00 tras una caída semanal superior al 2,9 %. En lo corrido de agosto, el peso colombiano se ha consolidado como una de las divisas con mayor ritmo de apreciación entre las economías emergentes de la región.

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El fortalecimiento de la divisa local obedece a tres pilares fundamentales: los sólidos datos del Producto Interno Bruto (PIB) reportados en el segundo trimestre, el atractivo diferencial en las tasas de interés y el constante flujo de capitales hacia el mercado nacional. A nivel internacional, factores como la incertidumbre geopolítica en el Estrecho de Ormuz, la estabilidad en los precios del petróleo sobre los 86 dólares y la expectativa por la publicación del indicador de inflación PCE en Estados Unidos mantienen atento al mercado sobre las decisiones de política monetaria que adopte la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

Según análisis del sector fintech, los indicadores técnicos ubican la tendencia del par dólar/peso en terreno bajista, situando los niveles clave de soporte en la barrera psicológica de los $3.000 y resistencias cercanas a los $3.100.

Precios del dólar en casas de cambio por ciudades hoy, 25 de agosto

Para las personas que requieren realizar compras en efectivo, viajes al exterior o giros internacionales, los establecimientos de cambio autorizados por la DIAN presentan tarifas independientes a la TRM bancaria oficial.

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A continuación, se relacionan los promedios de referencia registrados al inicio de la jornada en las principales capitales del país:

CiudadPrecio de compra (promedio)Precio de venta (promedio)
Bogotá D.C.$2.990$3.060
Medellín$2.970$3.050
Cali$2.980$3.070
Barranquilla$2.960$3.040
Pereira$2.970$3.060

Cabe destacar que las tarifas en los establecimientos cambiarios son netamente orientativas y están sujetas a fluctuaciones continuas a lo largo del día según la oferta y demanda de divisa en efectivo en cada ciudad.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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