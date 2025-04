¿Qué implicaciones tiene que Shell se desvincule de proyectos de gas en Colombia?

La compañía Shell decidió retirarse de los activos costa afuera en el Caribe por “razones relacionadas con su estrategia y manejo de portafolio global”, informó Ecopetrol, su socia en estos proyectos de gas y que ahora evalúa las acciones a seguir para mantener la continuidad de esos programas. Y es que la multinacional opera en los bloques Col 5, Purple Angel y Fuerte Sur los descubrimientos de gas Kronos1, Purple Angel 1, Gorgon 1 y 2, y Glaucus 1, que, según la petrolera colombiana, son técnica y económicamente viables. No obstante, aclaró que continúa siendo socia de Shell y Total en el desarrollo del campo Gato Do Mato en Brasil, "al cual se le destinarán recursos significativos" en 2025.

Frente a esta nueva movida económica, el exministro Francisco Lloreda, que también fue presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos -ACP-, explicó en Noticias Caracol el impacto que esto puede tener para el sector de hidrocarburos.

“Lo primero, es infortunado, y lo es porque el país debe recordar que en el año 2017 iniciaron una serie de descubrimientos a través de distintos pozos que en el tiempo se fueron realizando y se indicó que se había descubierto una provincia gasífera muy importante para Colombia. Ahora, no debe sorprender, y digo que no debe sorprender porque, mal contados, Shell lleva entre 7 y 8 años a la espera de unos lineamientos, una regulación clara que permita definir cómo se puede llevar a cabo la infraestructura de transporte, no solo para llevar el gas desde los pozos en el subsuelo marino a la costa, sino para conectar ese gas con la red de gasoductos del país, y la verdad es que ahí los avances son prácticamente nulos”, señaló el experto.

Agregó que hay recordar “que en esta última etapa de Shell en Colombia, que inicia hace aproximadamente hace más de 10 años, lo que vemos es que Shell ya había desinvertido en los bloques que tenían para adelantar yacimientos no convencionales con Fracking, eso fue en el 2016. Entonces es muy infortunado, pero tampoco nos debe sorprender”.

¿Es preocupante que la autosuficiencia de gas en el país esté en riesgo con menos actores en el mercado?

“Es muy preocupante. Ya he indicado, en los últimos 5 años han sido seis empresas privadas las que han desinvertido o se han ido de Colombia. Es el caso de Chevron, el caso de Occidental, ConocoPhillips, ExxonMobil, Repsol, Cepsa (ahora Moeve), entre otras”, respondió, y para él “la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo creería que sí hay deficiencias, problemas regulatorios, retrasos, en fin, pero ante todo hay una gran incertidumbre en cuanto a lo que está ocurriendo en el país, al futuro de la industria en Colombia por políticas equivocadas, y esa incertidumbre, sin duda alguna, asociada a otros factores fiscales de seguridad han llevado a que el país pierda competitividad y hay muchísimos destinos de inversión para las empresas internacionales”.

"Shell ya había desinvertido en los bloques que tenían para adelantar yacimientos no convencionales con Fracking en 2016", dijo Francisco Lloreda - AFP

¿Hay confianza para que Ecopetrol logre encontrar un buen socio?

Lloreda dice que “la situación no es fácil porque el país perdió la autosuficiencia en gas natural luego de más de 45 años de ser autosuficiente. Lo segundo, hay serias dudas sobre si en los próximos tres o cuatro años estamos en condiciones de poder importar el gas que el país necesita para abastecer su consumo interno. Lo tercero, no es clara cuál es la capacidad realmente de apalancamiento que tiene Ecopetrol para poder hacer las inversiones que el país está requiriendo y lo cierto es, no podemos negarlo, hay una pérdida de confianza en el país, más por las políticas absurdas del actual gobierno”.

¿Cuál es la gravedad de la salida de Shell?

El experto recordó “que en el último año las utilidades de Ecopetrol cayeron más del 26%, la producción ha caído, las reservas orgánicas de la empresa han caído. Y esto por un proceso de marchitamiento. Nos veremos, pareciera como abocados a un marchitamiento de la industria, empezando por la presencia de empresas privadas en Colombia, y lo que va quedando es un Ecopetrol que al paso que vamos se va a ir desvaneciendo”.

¿Cuál es la razón de más peso para las salidas de las multinacionales petroleras?

Desde la perspectiva del exministro, “es evidente que para poder desarrollar hidrocarburos en Colombia necesitamos de capital extranjero, no tenemos los recursos en Colombia y, además, porque ayuda a compartir el riesgo y esto es una industria de alto riesgo. Pero yo creo que las empresas son muy sensibles y el capital es muy sensible a las señales de política pública. Y cuando llevan también ya varios años escuchando que este sector es prácticamente diabólico, empezando por el petróleo, con menor acento en esa diatriba respecto del gas, pues las preguntas que se hacen es ‘¿este es el sitio donde yo debo estar invirtiendo?’. Y lo cierto es que hay una ventana de oportunidad de 30, 40 años, donde todas las empresas petroleras, públicas y privadas en el mundo, están viendo dónde logran invertir para ser rentables y lo cierto es que ahí los factores de competitividad pesan. Entonces, cuando hay voluntad política, las cosas se pueden hacer y esa es la experiencia de Colombia y de todos los países. Y lo que claramente uno no ve que hay en el caso de Colombia, del actual gobierno, es voluntad política”.

