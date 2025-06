¿Podría ir a la cárcel si gasta dinero que llegó por error a su Nequi? Esto dice la ley en Colombia

Las billeteras digitales como Nequi se han convertido en herramienta vital para millones de colombianos. Su facilidad de uso, basada en el número de celular como identificador, ha simplificado pagos, giros y cobros. Sin embargo, esto ha dado lugar a un fenómeno cada vez más frecuente: el envío de dinero a las personas equivocadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ya sea por un error de digitación, una confusión de contactos o una omisión en la verificación del número, no es raro que una persona reciba en su cuenta de Nequi una suma de dinero que no esperaba. En muchos casos, el receptor se sorprende, duda, y en ocasiones, decide gastar el dinero sin mayor reflexión. Algunos lo interpretan como un golpe de suerte o una oportunidad inesperada. No obstante, esta decisión puede tener consecuencias penales graves. Noticias Caracol habló con dos abogados penalistas que explicaron que esta práctica puede conllevar incluso una pena de cárcel.



¿Qué pasa si me llega plata al Nequi y no la devuelvo?

El abogado penalista Marlon Díaz dijo a Noticias Caracol que cuando una persona recibe una transferencia por error y se apropia de la misma, "incurre en el delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito". El experto enfatizó en que esto aplica no solo en Nequi sino en cualquier billetera digital: "En cualquier cuenta de ahorros, corriente, tarjeta, etcétera, o en su aplicación (Nequi, Daviplata, etc.)".

Camilo Burbano, abogado penalista, recordó que esta falta está explicada en el artículo 252 del Código Penal, el cual señala que quien se apropie de un bien que no le pertenece, y que haya llegado a su poder por error de otra persona o por un hecho fortuito, incurre en una conducta punible. El texto legal indica: “El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.”

¿Le ha llegado dinero por error a Nequi? Pilas con gastarlo, las consecuencias serían serias - Foto: Getty y archivo

Publicidad

No obstante, Burbano señaló que el número de meses de cárcel dependerá de la cantidad de dinero que el señalado haya tomado posesión, algo que Díaz respalda: "Una pena de 16 meses (mínimo) a 54 meses (máximo) si es más de $14.235.000. Si es menos de esa suma, la pena mínima es la misma (16 meses) y la máxima de 36 meses".

Esto significa que, si una persona recibe dinero por error en su cuenta de Nequi y decide gastarlo, sabiendo que no le pertenece, puede ser procesada penalmente. La ley no distingue si el error fue de buena fe o si el monto es pequeño. Lo relevante es que el receptor haya actuado con conocimiento de que el dinero no era suyo y, aun así, haya decidido utilizarlo.



¿Y si la Fiscalía inició el proceso, pero el señalado devuelve el dinero al afectado?

Sobre esta inquietud, el abogado Camilo Burbano explicó lo siguiente: "Una vez que el proceso se inicia no hay forma de que la Fiscalía detenga el proceso. Lo que pasa es que si se devuelve el dinero, sencillamente el proceso no va a avanzar y lo más probable es que la Fiscalía lo archive".

¿Qué debe hacer una persona si recibe dinero por error?

Ante una situación de este tipo, lo más recomendable es no utilizar el dinero y contactar de inmediato a la persona que lo envió, si es posible, o a la plataforma financiera. Nequi, por ejemplo, cuenta con canales de atención para reportar este tipo de casos. Aunque la plataforma no puede obligar al receptor a devolver el dinero, sí puede actuar como intermediaria para facilitar la reversión de la transacción.

Publicidad

En caso de que el remitente del dinero interponga una denuncia penal, el receptor podría verse obligado a comparecer ante la justicia, incluso si ya ha gastado el dinero. En ese escenario, además de enfrentar un proceso judicial, tendría que restituir la suma recibida.

¿Qué se puede hacer si se transfiere dinero por error en Nequi? - Freepik/ Nequi

¿Qué hacer si envío dinero a una cuenta equivocada en Nequi?

La empresa compartió el paso a paso para intentar solucionar este inconveniente: Si se ha enviado dinero por error a una cuenta equivocada desde Nequi, es importante tener en cuenta que la devolución del monto depende exclusivamente de la voluntad de la persona que lo recibió. La plataforma no puede revertir automáticamente la transacción sin el consentimiento del destinatario. No obstante, existen mecanismos disponibles para intentar recuperar los fondos.

Una primera opción es comunicarse directamente con la persona que recibió el dinero. Se recomienda explicar con claridad lo ocurrido y solicitar la devolución de manera respetuosa. En muchos casos, una explicación honesta puede facilitar una solución amistosa.

Solicitar la devolución desde la aplicación Nequi

También es posible utilizar la función de solicitud de dinero dentro de la aplicación. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:



Ingresar a la aplicación Nequi. Tocar el ícono del signo pesos “$”. Seleccionar la opción “Pide” y luego elegir entre “A un Nequi” o “Por Transfiya”. Ingresar el número de celular de la persona a quien se desea solicitar la devolución. Es fundamental verificar que el número sea correcto. Indicar el monto que se desea recuperar. Añadir un mensaje explicando brevemente lo sucedido.

En caso de que la persona no responda o no realice la devolución, la solicitud quedará como vencida. En tal situación, se puede repetir el proceso:



Volver a enviar la solicitud desde la aplicación.

Redactar un nuevo mensaje, explicando con mayor detalle lo ocurrido. Un tono respetuoso y claro puede aumentar las posibilidades de obtener una respuesta favorable.

Otra alternativa para reportar el error

Nequi también ofrece una opción para reportar directamente el movimiento erróneo:



Ingresar a la aplicación. Ir a la sección “Movimientos” y seleccionar la transacción realizada por error. Presionar la opción “¿Algún problema con este movimiento?”. Elegir “Enviaste a un número equivocado o persona incorrecta”. También se puede seleccionar “¿Otra razón?” si corresponde. Desde allí, se puede enviar una solicitud formal para que se revise el caso. Si se selecciona “¿Otra razón?”, es importante describir con precisión lo sucedido, ya que esta información será utilizada para evaluar la situación y brindar una posible solución.

Nequi explica qué hacer en caso de que envíe dinero por error - Getty Images

Nequi también recomienda comunicarse a través de los respectivos canales de atención para reportar la situación. Si la persona sigue negándose a devolver el dinero, la recomendación es presentar la denuncia ante la Fiscalía para iniciar el respectivo proceso legal.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL