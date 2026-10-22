Resultados oficiales de La Caribeña Día: sorteo del jueves 22 de octubre de 2026

El movimiento en los puntos de venta autorizados continúa esta semana. Este jueves 22 de octubre de 2026, los apostadores en distintas regiones de Colombia están pendientes de los resultados de La Caribeña Día, uno de los juegos de chance que permite elegir combinaciones de cuatro cifras.

Bajo los parámetros establecidos para los juegos de suerte y azar, una parte de los recursos recaudados por las apuestas legales se destina al sector salud, de acuerdo con la normativa vigente.



Puntos de venta, horarios y transmisión

La Caribeña Día realiza sus sorteos en el horario establecido por el operador. La consulta de los resultados y la validación de los premios deben hacerse a través de los canales oficiales habilitados para el juego.

Los apostadores pueden participar en los puntos de venta autorizados y consultar con el operador las opciones disponibles para verificar sus apuestas.

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Mecánica del juego, inversión mínima y premios

El modelo del chance permite a los usuarios elegir sus combinaciones y definir el valor de su jugada, dentro de las condiciones establecidas por el operador.



Monto mínimo de entrada: se puede participar desde $500 pesos colombianos, más el IVA correspondiente.

se puede participar desde $500 pesos colombianos, más el IVA correspondiente. Directo de cuatro cifras: paga hasta 4.500 veces el valor apostado si se acierta la combinación exacta, de acuerdo con el plan de premios aplicable.

paga hasta 4.500 veces el valor apostado si se acierta la combinación exacta, de acuerdo con el plan de premios aplicable. Directo de tres cifras: contempla premios para quienes acierten las tres cifras en el orden establecido.

contempla premios para quienes acierten las tres cifras en el orden establecido. Modalidad combinada: permite participar con una combinación de cuatro números sin importar el orden, según las condiciones del juego.

permite participar con una combinación de cuatro números sin importar el orden, según las condiciones del juego. Aciertos de dos y una cifra: corresponden a las modalidades conocidas como «pata» y «uña», respectivamente.

Los premios y multiplicadores deben consultarse en las condiciones vigentes del operador autorizado.



Resultados oficiales de La Caribeña Día del 22 de octubre

La combinación ganadora de este jueves está pendiente de confirmación oficial. Los datos se actualizarán una vez se publiquen:



Número ganador de cuatro cifras: pendiente.

pendiente. Quinta balota: pendiente.

Se recomienda no tomar como definitivos los números que circulen antes de la confirmación del operador.



¿Cómo reclamar un premio de La Caribeña Día?

Para reclamar un premio, es importante conservar el tiquete original y verificar los requisitos con la entidad autorizada. El procedimiento puede variar según el monto ganado y las condiciones vigentes del juego.

Los participantes deben revisar los canales oficiales para confirmar el resultado y conocer los pasos necesarios para solicitar el pago, si corresponde.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.