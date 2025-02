Cruel asesinato de mujer de 84 años: la traicionó alguien a quien le daba de comer

Ana Rosa Suárez vivió sus últimos 20 años de vida en Soacha, Cundinamarca, una zona al sur de Bogotá que se ha convertido en el hogar de miles de desplazados de toda Colombia. A los 64 años, huyendo de la violencia en su tierra natal, Tolima, Ana Rosa llegó a este municipio en busca de una nueva vida. Sin embargo, dos décadas después, fue víctima de un cruel ataque que le arrebató la vida. El Rastro investigó su asesinato en el 2018.

En 1996, Ana Rosa huyó de las amenazas de la guerrilla tras el asesinato de su tío. Vendió su finca en Tolima y se trasladó a Bogotá. Con el dinero de la venta y una pensión mínima que le dejó su hermana, compró una humilde casa en Soacha. Ese mismo año nació su nieto, Brayan Villamil, con quien vivía.

A finales de 2016, Brayan, ya con 20 años, tuvo la oportunidad de estudiar fuera de Soacha, dejando a Ana Rosa sola en su casa. La mujer de 84 años se dedicaba a ayudar a sus vecinos, quienes a menudo pasaban por necesidades.

La cruel traición a la adulta mayor

La madrugada del martes 31 de enero de 2017, un extraño hecho alertó a los vecinos de Ana Rosa: su casa se incendiaba. Con baldes de agua, los vecinos intentaron apagar las llamas y lograron rescatar a Ana Rosa de la vivienda. Los Bomberos y la Policía atendieron las llamadas de emergencia y la adulta mayor fue trasladada inconsciente al hospital.

Mientras iba en la ambulancia, Ana Rosa recuperó la conciencia y, además de las quemaduras y rasguños, presentaba heridas en el cuello producidas con un arma cortopunzante. Una vecina la acompañaba en el traslado y le señaló: “Metal me hizo esto”, revelando el alias de su agresor.

Cruel asesinato de Ana Rosa Suárez, una mujer que ayudaba a todos Foto: El Rastro

La búsqueda de alias Metal

Las autoridades iniciaron una investigación en la zona. Una mujer señaló una casa roja donde vivía un joven llamado Darwin Reina, quien al parecer vivía con alias Metal. Ambos habían llegado al barrio hacía aproximadamente dos meses. Darwin afirmó que Metal se había ido a otra ciudad con todas sus pertenencias días antes del incidente.

A pesar de los esfuerzos, las autoridades no encontraban pruebas que ayudaran a identificar a alias Metal. Ana Rosa entró en coma y su salud empeoró. La noche del jueves 2 de febrero de 2017, la adulta mayor falleció.

En su casa, las autoridades encontraron un cuchillo, sangre y otras pruebas, incluyendo unos tenis de hombre.

En la casa de Darwin, las autoridades encontraron una placa con el nombre Laister Martín Yudex Jiménez, sospechando que este era el verdadero nombre de alias Metal. Solicitaron su foto a la Registraduría y los vecinos confirmaron que era él.

Metal, un barranquillero de 35 años, residía en la zona y a veces no tenía dinero para comer, por lo que Ana Rosa le daba comida y le prestaba dinero.

La captura de los sospechosos

El 8 de abril de 2017, las autoridades lograron capturar a Metal en una casa donde residía. Metal confesó que Darwin también estaba presente durante el ataque. Ambos habían planeado robar la pensión de Ana Rosa y adueñarse de su tarjeta para seguir haciendo retiros, según su versión.

Capturados los señalados del asesinato de Ana Rosa Suárez, en Soacha Foto: El Rastro

De acuerdo con la confesión de alias Metal, el martes 31 de enero, Darwin entró a la casa de Ana Rosa con la excusa de reclamar unos tenis, la amordazó y la robó. Metal entró para ayudar a su cómplice. No encontraron el dinero de la pensión, así que robaron el poco efectivo que encontraron. Darwin, preocupado por los gritos de Ana Rosa, la apuñaló. Para no dejar evidencia, rociaron gasolina en la vivienda y la incendiaron, pensando que ella no sobreviviría.

Tras seis meses de búsqueda, las autoridades capturaron a Darwin el 5 de septiembre de 2017. Darwin insistió en su inocencia, afirmando que ayudó a sacar a Ana Rosa de la vivienda y que estaba buscando a Metal.

Metal recibió una rebaja del 50% por reconocer los hechos y fue condenado a 205 meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado e incendio. Pasará 17 años en prisión.

Ana Rosa Suárez vivió la mayor de sus traiciones en sus últimos días: fue asesinada por aquellos a quienes les daba de comer.

