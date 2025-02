Mató a cuñada y sobrina, aseguró que no recordaba nada y luego reveló escalofriantes detalles

En septiembre de 2010, el brutal asesinato de Claudia Milena Remolina, de 27 años, y su hija Angie Sofía Guzmán, de 6, conmocionó a la comunidad de Soacha. Una confesión dio un giro inesperado que cambiaría por completo el rumbo de la investigación.

Claudia era una mujer alegre y perseverante, siempre luchando por salir adelante. Mientras estudiaba veterinaria, en 2001, conoció al capitán Nader Guzmán en Santander. Tras varios meses de relación, se casaron y, como fruto de su amor, nació su primera hija, Angie Sofía Guzmán. Más tarde, la familia creció con la llegada de su segunda hija.

(Lea también: Macabro plan tras el crimen de una pareja de prestamistas en Caldas: estaban detrás del dinero)

En 2009, Nader fue trasladado a una base militar en Cundinamarca. Para estar más cerca de su familia, decidió que Claudia y las niñas se mudaran a Bogotá. Sin embargo, su ausencia y constantes infidelidades fueron deteriorando la relación.

Publicidad

“Ella no estaba contenta y eso es lo que más me ha pesado. Le insistí mucho. Se fue sin ganas de hacerlo. Ni siquiera arregló el trasteo; yo le acomodé las cosas. Ese día se fue acosada e intranquila”, aseguró Cecilia Barrios, madre de Claudia, a El Rastro.

Ante la constante ausencia de su esposo, Claudia entabló una estrecha amistad con su cuñado, Frank Faruk Rodríguez, quien incluso la ayudaba a cuidar a sus hijas.

Publicidad

No fue hasta agosto de 2010 cuando Claudia descubrió que Nader tenía una hija fuera del matrimonio. Este hallazgo la llevó a tomar la decisión de poner fin a su relación con el padre de sus hijas.

(Lea también: Crimen de menor en Risaralda: asesino cayó porque dejó su bicicleta en donde hallaron el cuerpo)

Desaparición y doble homicidio

El 18 de septiembre de ese mismo año, Claudia Milena se encontraba junto a su hija mayor, Angie Sofía, mientras que la menor estaba de paseo con sus abuelos. En la noche, la mujer salió a celebrar el Día del Amor y la Amistad con unos amigos, pero se mantuvo en constante comunicación con Frank Faruk, quien se encontraba en la vivienda con la niña.

Claudia Milena regresó a su casa alrededor de las 7:30 de la mañana. A partir de ese momento, tanto ella como su hija Angie Sofía desaparecieron sin dejar rastro.

Claudia Milena y su hija Angie Sofía, de 6 años, desaparecieron sin dejar rastro. El Rastro

Publicidad

Confesión del crimen

A las 10 de la mañana, Frank Faruk se acercó a la estación de Policía de Soacha confesando el atroz crimen. “Él me dice: ‘Llegué muy tomado a la casa, puse música a todo volumen y me acosté a dormir. Cuando me despierto, estoy encima del cuerpo de mi cuñada y mi sobrina, y las estoy ahorcando. Yo las maté’”, reveló el intendente, que llevó el caso de la investigación.

Las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de Claudia Milena y su hija Angie Sofía ocultos debajo de una cama en la vivienda. El macabro hallazgo dejó atónitos a los investigadores, quienes de inmediato recolectaron pruebas para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

“Los elementos que encontramos fueron: una camiseta blanca con rastros de sangre, el tendido de la cama con un fluido, una botella de aguardiente y varias colillas de cigarrillo amontonadas en el baño”, dijo el patrullero Jhon Arciniegas.

La Policía arrestó a Frank Faruk, quien se encontraba en afuera de la vivienda en el momento del hallazgo, mientras la familia de las víctimas se enteraba del doble homicidio.

El confeso homicida declaró ante las autoridades que necesitaba protección, ya que temía que su hermano, esposo de Claudia Milena, tomara represalias por el atroz crimen.

(Lea también: Una madre y sus dos hijos menores fueron encontrados muertos en su residencia: atroz crimen familiar)

Publicidad

Homicida cambió la versión

Al día siguiente de los hechos, Frank Faruk cambió su versión del crimen, afirmando que, al despertar, se encontró sobre los cuerpos, pero que ambos ya estaban sin vida. Asimismo, aseguró que él mantenía una relación sentimental, Claudia Milena.

Frank Faruk confesó el crimen El Rastro

A partir de ese momento, el sujeto quedó en libertad durante un mes, periodo en el que ignoró las citaciones de la Fiscalía.

Publicidad

Finalmente, fue capturado el 25 de octubre y se le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que negó.

El informe de Medicina Legal reveló que el análisis de las muestras tomadas de las uñas de Claudia Milena contenía rastros de piel de su cuñado, lo que evidenciaba que la mujer intentó defenderse durante la agresión. Además, el dictamen forense confirmó que Frank Faruk abusó sexualmente de su sobrina y cuñada.

El 13 de junio de 2012, el sujeto fue condenado a 56 años y 3 meses de prisión por el doble homicidio.