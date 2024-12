Reclusas contaron escalofriantes detalles de crimen de agricultor en Cauca: “Me estaba chantajeando”

El 29 de marzo de 2022, dos hombres en motocicleta asesinaron al agricultor Luis Eduardo Chilito, de 41 años. El incidente tuvo lugar en Popayán, Cauca, después de que la víctima se reuniera con una joven en un establecimiento nocturno.El Rastro reveló detalles del caso.

El día de los hechos, Luis Chilito estaba compartiendo unas cervezas con su amiga Paola Andrea Bueno mientras veían un partido de eliminatorias entre la Selección Colombia y Venezuela.

Al salir del lugar, ambos abordaron un taxi rumbo a la casa de este hombre. En el camino, la joven pidió al conductor que se detuviera porque se sentía con náuseas. Ella se bajó del vehículo y, en cuestión de segundos, unos sujetos en motocicleta dispararon varias veces a Chilito.

La víctima fue ingresada al hospital con cinco impactos de bala en la cabeza. A pesar de las graves heridas, llegó con signos vitales. Mientras Luis Chilito se debatía entre la vida y la muerte, las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva para encontrar a los responsables.

Tras cinco días en cuidados intensivos, Luis Chilito falleció el 4 de abril debido a las graves heridas que sufrió.

Investigación revela un atroz plan

En principio, la Policía crecía que se podría tratar de un ‘ajuste de cuentas’ o una disputa con narcotraficantes, debido a los cultivos ilícitos que había en las dos fincas de Luis.

Al poco tiempo, una mujer se presentó en la estación de la Policía y dijo que tenía información de lo ocurrido la noche de los hechos. “Ella dice que escuchó los impactos, que vio a los dos sicarios en la moto y que otro sujeto en una moto había puesto un arma de fuego en la cabeza y que le había dicho ‘súbase a la moto’...La ingresaron a la fuerza en el vehículo y la golpearon”, dijo la joven.

Luego de revisar las cámaras de seguridad, se logró identificar a los presuntos implicados, entre ellos Paola Bueno, la mujer con la que departía Chilito esa noche.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Luis Chilito ingresó al taxi acompañado por Paola Bueno. EL Rastro

Ella accedió a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso, después de que se encontraran interceptaciones telefónicas con su pareja, Fareli Noguera, quien aparentemente habría pagado $5 millones por el crimen.

Crudas declaraciones de las responsables

Tras la captura de Paola Bueno, comenzaron a caer los implicados en el crimen. Ella habló de Fareli Noguera y proporcionó a las autoridades las identidades y ubicaciones de los sicarios que habían contratado.

Las autoridades sospechaban que la relación sentimental entre Paola y Fareli podría estar relacionada con el desenlace fatal de Luis Chilito, pero ambas negaron esta versión. Sin embargo, todos seguían preguntándose: ¿por qué querían matarlo?

Fareli aseguró que se trataba de una disputa por una finca en El Tambo, cuya propiedad compartía con la víctima.

“Cuando ya no me alcanzaba para trabajarle lo de él, porque yo quedé sola, entonces yo le dije a él que partiéramos y él cogiera su parte y yo cogía la mía (…) pero no quería”, señaló Fareli, y añadió que Luis Chilito conocía un secreto suyo y que la "estaba chantajeando".

Paola Bueno y Fareli Noguera fueron las autoras intelectuales del crimen de Luis Chilito en Popayán. El Rastro

Hablan desde la cárcel

El 29 de octubre de 2024, El Rastro entrevistó a las dos mujeres desde la cárcel para esclarecer los hechos del crimen. Ambas dieron sus declaraciones sobre lo sucedido.

“Lo planeé con la señora Paola Bueno y otras personas. ‘¿Qué planearon?’ Que ese día, cuando él llegara a Popayán, lo asesinaran. Yo pagué la plata en efectivo y se los pasé a Paola. Yo no los conocía - a los sicarios- no tenía nada que ver con eso. Ella me dijo que eran conocidos suyos”, aseguró Fareli Noguera, de 32 años.

Por otro lado, Paola Bueno afirmó que el sicario le fue dando indicaciones sobre lo que tenía que hacer para que finalmente acabaran con la vida de Luis Chilito. Sin embargo, aseguró que la planificación de cómo iba a ser asesinado fue idea suya.

Paola Bueno y Fareli Noguera hablan desde prisión tras ser condenadas por el delito de homicidio agravado. El Rastro

“Yo vi que los muchachos ya no estaban detrás mío y me asusté. Le dije al conductor que se detuviera en la orilla porque tenía muchas ganas de vomitar. Cuando me estaba bajando llegan –los sicarios- me empujaron y procedieron a dispararle. En ese momento quedé en shock. A las 11 de la noche, me enteré de que estaba vivo y que no estaba muerto por los disparos”, reveló Paola, quien dio detalles sobre cómo le mintió al conductor para facilitar el asesinato de Luis Chilito.

Según su testimonio, Paola decidió participar en el crimen porque su pareja se lo había pedido. Yo la escuchaba a ella como desesperada, porque no sé qué problema habían tenido ellos, pero pues sé que estaban teniendo un problema ellos dos”, dijo.

Fareli Noguera y Paola Bueno fueron condenadas a 21 y 18 años de prisión, respectivamente, y los otros implicados recibieron penas similares. Se encuentran recluidos en la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca.

