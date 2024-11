Masacre de cuatro niños en Caquetá: sobreviviente identificó a los responsables

El 4 de febrero de 2015, el departamento del Caquetá fue escenario de una trágica masacre en la que cuatro niños fueron brutalmente asesinados en su hogar. Uno de ellos sobrevivió, y su testimonio fue crucial para identificar a los culpables.El Rastro conoció el caso en 2017.

A las 2 de la mañana, los investigadores del CTI llegaron a la casa y encontraron una escena macabra. “Ingresamos a la vivienda y en una de las habitaciones vimos cuatro cuerpos de menores de edad”, afirmó el investigador José Saúl Fierro, quien llevaba el caso.

Allí fueron encontrados los cadáveres de Deiner Vanegas, de 4 años; Laura, de 10; Juliana, de 14 y Samuel, de 17. Todos habían sido asesinados con sevicia. Según los investigadores, fueron impactados por un disparo en sus cráneos.

El día de los hechos, Victoria Grimaldo y Jairo Vanegas, padres de los menores de edad, salieron muy temprano hacia la ciudad de Florencia. Ese día no pudieron regresar a su vivienda, ya que no consiguieron transporte, por lo que decidieron pasar la noche en la casa de un familiar. No obstante, en la madrugada, una llamada destrozó a esta familia.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de sus tres hijos y su nieto Deiner. Además, sugirieron a la familia que abandonara Florencia, ya que uno de sus hijos, Pablo, de 12 años, había logrado escapar milagrosamente de los asesinos y podría estar en peligro.

Relato del sobreviviente

Dos años después de los asesinatos, un equipo de El Rastro acompañó a esta familia a regresar a la casa donde ocurrió la tragedia. Por primera vez, hablaron de lo sucedido aquella madrugada de febrero de 2015.

En medio de la tristeza y la desconsolación, entraron con valentía a esa que fue su casa. En la vivienda aún había rastros y pertenecías de los menores.

Pablo Vanegas, el hermano de las víctimas, quien sobrevivió a la tragedia en Caquetá Foto. El Rastro

“Esa noche nosotros estábamos viendo una película, íbamos a cenar cuando llegaron ellos –dos hombres armados- quienes dijeron que venían de parte de la guerrilla a darle una información a mis papás”, reveló Pablo, de 15 años, quien hasta ese momento decidió hablar sobre el horror que vivió con sus hermanos esa noche.

Después de ser impactado por un arma de fuego, Pablo cayó al suelo y se hizo el muerto con el fin de despistar a los delincuentes. En un momento de distracción de los sujetos, Pablo salió por la ventana de su casa y corrió sin mirar atrás, a pesar de las súplicas de su hermana Juliana, quien le gritaba “¡Pablo, ven!”.

El joven llegó hasta la casa de su tío, fue trasladado al hospital y allí pudo relatar a las autoridades lo ocurrido con sus hermanos. Pablo estuvo hospitalizado durante 15 días por la gravedad de sus heridas. “Yo no podía dormir porque a lo que cerraba los ojos yo escuchaba un disparo o que ellos me hablaban. No podía dormir”, mencionó.

¿Quién asesinó a los niños en Caquetá?

La masacre generó repudio en todo el país, y se exigió a las autoridades que encontraran a los asesinos de los hermanos Vanegas Grimaldo. La primera hipótesis fue que se trataba de un grupo guerrillero, según el testimonio brindado por Pablo.

Abel Vanegas, de 16 años, hermano de las víctimas, reveló a las autoridades que había visto a los asesinos cuando se presentaron en su casa preguntando por sus padres. El adolescente anotó las placas de la motocicleta en la que se movilizaban los victimarios.

Además, testigos afirmaron haber visto a un sujeto haciendo una llamada en una tienda horas antes del crimen de los menores, por lo que la Policía solicitó el análisis de las llamadas telefónicas de ese celular el día de los hechos.

Las autoridades identificaron a Christofer Chávez Cuéllar, quien ya tenía una orden de captura y era conocido por su alias ‘El Desalmado’. La Fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda del sujeto, donde se encontró la motocicleta que había sido enterrada. La placa correspondía al número entregado por Abel.

Nueve días después de la masacre, ‘Chencho’, el otro sospechoso, se entregó a las autoridades. La Policía ya tenía a los autores materiales del crimen, quienes aceptaron su responsabilidad de los hechos.

Christofer Chávez confesó que una mujer estaba pagando $500 mil para amedrentar y desplazar a Jairo Vanegas junto a su familia. Pero ¿quién era ella?

Se trataba de Luz Mila Artunduaga, la vecina de la familia Vanegas Grimaldo. Esta mujer habría sido la autora intelectual del crimen. Según testigos, tenía una disputa con la familia por un terreno que aseguraba era suyo.

El terreno en disputa realmente pertenecía al Estado. La Policía descubrió que entre las dos familias había antecedentes de agresiones y amenazas. La mujer fue detenida el 17 de febrero de ese año.

Luz Mila fue condenada a 50 años de prisión y paga su condena en la cárcel Picaleña, en Ibagué. Por otro lado, los autores materiales hicieron un preacuerdo con la Fiscalía, y por ello, les dieron una condena de 40 años de prisión.