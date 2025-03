Actor de 'Sin senos sí hay paraíso' lleva hospitalizado ocho días por problemas estomacales

A través de sus redes sociales, el actor colombiano Julián Beltrán reveló que no ha estado pasando los mejores días de su vida. Con un video, el famoso mostró que lleva varios días en el hospital, atendido por algunos problemas de salud.

El actor publicó el video el martes 11 de marzo, dejando preocupados a varios de sus colegas y seguidores, quienes le envían buenos deseos para su pronta recuperación. Las imágenes de Beltrán en camillas, con sondas y canalizado, generaron alerta entre los internautas.

¿Qué le pasa al actor Julián Beltrán?

Aunque el actor recordado por su paso por producciones como 'Sin senos sí hay paraíso' o 'Amar y vivir' no dio muchos detalles sobre los problemas de salud que está atravesando, sí dio a entender que se trata de problemas con su estómago. Además envió una importante reflexión a sus seguidores.

"Cuando toca toca muchachos, se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso, también se llama angustia, somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago, se llama culpa. Pero de esta salimos como siempre", escribió Beltrán en la publicación.

Lo que se puede interpretar por las palabras del actor es que, aunque empezó a tener problemas con su estómago hace tiempo, pero por su estilo de vida decidió dejar las visitas al médico para después y no prestarle mucha atención, algo similar a lo que vivió su colega Juan Carlos Arango, quien fue diagnosticado con cáncer este año. Igualmente, que algunas situaciones de angustia también se somatizaron en el cuerpo, específicamente en ese importante órgano.

Julián Beltrán compartió las imágenes de sus días hospitalizado acompañadas de un audio motivacional en la plataforma de Instagram. El audio también es un mensaje de motivación para sus seguidores y para él mismo: "¿Me vas a decir que te vas a rendir justo en este momento, cuando tienes que ser más fuerte? ¿Cómo me vas a decir que te vas a rendir? No te lo permito y la vida no te lo va a permitir".

A la espera de un diagnóstico

Fuentes cercanas al actor revelaron a La Red, de Caracol Televisión, que su hospitalización se debe principalmente a problemas intestinales. Sin embargo, Julián Beltrán lleva hospitalizado ocho días, en los que se le han realizado diversos exámenes médicos y todavía está a la espera de los resultados para tener un diagnóstico.

Mientras se espera que el famoso confirme qué es lo que tiene, sus seguidores y colegas le dejan buenos comentarios. Actores como Juan Pablo Llano, Maleja Restrepo , Jerónimo Cantillo, entre otros, reaccionaron a su publicación con los mejores deseos de recuperación.

