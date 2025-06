Shakira aplaza concierto en Los Ángeles por protestas a redadas migratorias: "Debemos alzar la voz"

Un nuevo cambio afecta la gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran' de Shakira en Estados Unidos, luego de cancelar dos conciertos, nuevamente la colombiana anuncia un cambio de fecha en uno de sus shows. Esta vez no se trata de un tema relacionado con la estructura del escenario de la barranquillera, sino a lasredadas migratorias que se están realizando en Los Ángeles por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las protestas que esto ha generado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Originalmente, Shakira se presentaría en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles el 20 de junio en el recorrido que está haciendo con su gira -que hace parte del Top 10 mundial de giras, según Billboard-, pero ahora el concierto se realizará el 4 de agosto. La decisión se toma debido a las manifestaciones en curso contra las redadas masivas de migración lideradas por el ICE, según un comunicado oficial.

"Hemos trabajado con los organizadores del evento para reagendar tu evento y estar seguros de que aún tendrás la posibilidad de asistir. Tus boletos aún son válidos para la nueva fecha", fue el mensaje que recibieron todas las personas que compraron sus entradas en Ticketmaster para este evento que se suma a los 36 estadios 'sold out' de la colombiana con este espectáculo. El cambio de fecha, aunque puede ser negativo para muchos, también abre una posibilidad para los habitantes de Los Ángeles, pues abre una puerta para una posible segunda fecha en la ciudad.

Publicidad

Shakira se pronuncia sobre situación de los migrantes en Estados Unidos

En medio de la situación que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, Shakira concedió una entrevista a la BBC y habló sobre el tema, recordando su propia experiencia. "Tenía solo 19 años cuando me mudé a EE. UU., como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país en busca de un futuro mejor", recordó la barranquillera.

Shakira continúa haciendo historia con su gira Las Mujeres Ya No Lloran - Foto: Nicolás Gerardin

Shakira agregó que, en ese entonces, estaba rodeada de diccionarios de inglés-español para asegurar su comunicación en el país, ya que no contaba con herramientas tecnológicas para ayudar su proceso de aprendizaje. Como ya lo sabemos y su historia lo ha demostrado, la barranquillera no solo aprendió el idioma, sino que logró comprenderlo de tal manera que pudo empezar a componer en ese mismo. "Me adentré en la poesía y comencé a leer un poco de Leonard Cohen, Walt Whitman y Bob Dylan, tratando de entender cómo funciona el inglés en la composición de canciones. Creo que así es como me volví buena en esto", confesó.

Publicidad

Luego de que la colombiana dedicara su más reciente Grammy a su comunidad latina en Estados Unidos, la colombiana reflexionó en la entrevista sobre lo que se siente ser migrante en ese país. "Significa vivir con miedo constante y es doloroso verlo", expresó la colombiana. "Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, tenemos que alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano", concluyó contundentemente la artista.

¿Cuáles fechas le quedan pendientes a Shakira en Estados Unidos?

El fenómeno no para, a Shakira todavía le quedan pendiente estas fechas de su gira en Norteamérica, además de aquellas que fueron canceladas y serán reprogramadas. Así quedaron oficialmente las fechas con el más reciente cambio:



11 de junio – Arlington, TX – Globe Life Field

13 de junio – San Antonio, TX – Alamodome

15 de junio – Houston, TX – Toyota Center

22 de junio – Phoenix, AZ – Footprint Center

26 de junio – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

28 de junio – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de junio – San Francisco, CA – Oracle Park

4 de agosto – Inglewood, CA – SoFi Stadium

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL