Aída Victoria Merlano vuelve a ser hospitalizada en medio de su embarazo: ¿qué le ocurrió?

Una vez más Aída Victoria Merlano preocupó a sus seguidores apareciendo en sus redes sociales desde el hospital. La famosa, que estaría pasando por su séptimo mes de gestación, ha compartido en sus perfiles lo que ha sido para ella su primer embarazo, tanto lo positivo como lo negativo. La barranquillera aseguró que su estado de salud causó gran alarma en su familia, por lo que fue llevada a urgencias y hospitalizada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con su particular humor y confianza con sus seguidores, la mujer se mostró canalizada en una habitación de hospital y escribió: "De todas las hadas me tocó ser la hospitaliz-hada". Actor seguido, Merlano explicó la condición que la mantenía en el centro médico. "Mis paredes gástricas están mal y me dio un dolor que me puso a revolcarme", detalló la barranquillera y agregó que "hasta Juan lloró. Les juro que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien".

Según lo que detalló Aída Victoria Merlano, que a lo largo de su embarazo ha padecido de problemas de salud, en esta ocasión su dolor abdominal fue más fuerte que nunca y, muy preocupado, su pareja Juan David Tejada la llevó inmediatamente al médico. Por fortuna, la influenciadora logró ser estabilizada por el equipo médico.

Publicidad

Declaraciones de Aída Victoria Merlano tras salir del hospital

Después de salir del hospital, Merlano estuvo de regreso en su casa junto a su pareja, Juan David Tejada, con quien compartió una foto y le dejó un mensaje de agradecimiento por todos los cuidados que tiene con ella y especialmente ahora en su embarazo. "Gracias por cuidarme. Sé que te frustra verme mal porque te sientes impotente y no sabes qué hacer, pero un abrazo tuyo es todo".

Aída Victoria luego publicó un video en el que explicó con mayor calma y mejor semblante a sus seguidores lo que le había pasado. "Muchachas, yo me estaba muriendo, yo me revolcaba del dolor, yo no aguantaba y hasta llegué a pensar que tenía cálculos", aseguró. Agregó que le dieron el alta luego de que algunos estudios que le realizaron tras ser estabilizada salieron bien. "Los exámenes salieron súper bien, solo es que mi estómago se jodió de tanta vomitadera y me dio una gastritis bárbara, me pusieron hasta tramadol".

Publicidad

Por otro lado, la influenciadora conmovió a sus seguidores al compartir que, en medio de su dolor, sintió que su bebé -que se llamara Emiliano- de alguna manera entendía por lo que ella estaba pasando. "Mi niño es tan hermoso, tan inteligente, tan lo máximo que él se acomodaba en la posición que menos me estorbara, divino, hermoso, yo le decía: ‘mi amor, la mamá está enfermita’".

¿Qué condición padece Aída Victoria Merlano?

Esta situación es producto de una condición médica con que la embarazada fue diagnosticada recientemente. Se trata de la hiperémesis gravídica, una complicación del embarazo que se manifiesta con vómitos persistentes e intensos, lo que puede provocar deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios electrolíticos. Aunque generalmente comienza en el primer trimestre, puede prolongarse durante toda la gestación en algunos casos. Las causas exactas no se conocen completamente, pero se cree que factores hormonales y genéticos pueden influir en su aparición.

El tratamiento de la hiperémesis gravídica varía según la gravedad de los síntomas. Puede incluir hidratación intravenosa, medicamentos antieméticos y, en casos severos, hospitalización para monitoreo y cuidado especializado. Es fundamental que las mujeres embarazadas que experimenten síntomas similares consulten a su médico para recibir un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones tanto para ellas como para el bebé.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL