Jurados de Yo Me Llamo hacen fuerte llamado de atención a todos los participantes por sus quejas

Yo Me Llamo está en su recta final, lo que es evidente porque cada noche los jurados son más exigentes con los participantes que quedan en la competencia. Algunos de los imitadores se han quebrado en los últimos días y, entre lágrimas, han manifestado su agotamiento por lo que conlleva estar en esta parte de la competencia. Ante las constantes quejas, los jurados decidieron hacer un llamado de atención general.

A lo largo de la semana, varios participantes expresaron sus quejas por la exigencia de los jurados, así como su molestia porque sus esfuerzos no parecen ser valorados por los jurados. En medio de la noche de eliminación, nuevamente algunos de los imitadores manifestaron su sentir y Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruizhicieron un regaño general a los participantes y les hicieron ver que a estas alturas de la competencia los retos van a ser cada vez más difíciles.

El regaño de los jurados de Yo Me Llamo

El llamado de atención llegó luego de las presentaciones de los imitadores de Joan Manuel Serrat, Eduin Caz y Bob Marley. El primero, en días pasados, cayó en la noche de eliminación por algunos errores resaltados por los jurados; sin embargo, el salió del escenario con lágrimas y en el camerino manifestó a sus compañeros que estaba decepcionado y cansado del juego. Por su parte, los otros dos participantes hicieron sus quejas en la noche de eliminación, luego de tener algunas críticas.

Yo Me Llamo Bob Marley le confesó a sus compañeros que está agotado - Foto: Yo Me Llamo

"Me siento cansado. Físicamente, el agotamiento es físico. El tema no es de ánimo, porque tengo ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando. Me frustra, mi personaje es muy exigente, no es solo pararme a cantar, yo tengo que brincar y sentir que conecto y las dos horas de maquillaje. La gente no se imagina todo lo que uno pasa pa' uno llegar a estos 6 minutos en televisión. Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde. Yo entiendo que estamos en la final", expresó el imitador de Bob Marley.

Los jurados reaccionaron sorprendidos a las declaraciones del imitador y pidieron la palabra. Rey Ruiz empezó. "Quiero hablar con ustedes una cosa. Ustedes son grandes cantantes, no por gusto están aquí, no por gusto han llegado hasta donde han llegado. Lo primero en lo que tienen que pensar es en el positivismo, llevar todo el tiempo la parte positiva. Y piensen en nosotros, es difícil encontrar un defecto a cada uno, porque son grandes cantantes e intérpretes, cuando encontramos el defecto, no importa el tamaño, se los tenemos que decir porque solamente va a ganar uno", les dijo el cubano bastante serio.

Por su parte, Amparo Grisales siguió con el llamado de atención. "Tan jóvenes y tan cansados. Yo creo que lo que dice Rey es cierto, pero sí están aquí por gusto, porque quieren superarse, porque quieren llegar lejos y hacer una carrera, nadie los está obligando. Nosotros los estudiamos a ustedes cuando llegamos a nuestras casas, por las noches después del programa, a estudiar lo que van a cantar mañana, a escuchar al original y apuntar todos los detalles de su impronta. ¿Qué no valoramos lo que ustedes hacen? Claro que lo hacemos, no estamos aquí para destruir, estamos aquí para construir. Despierten, respiren y den gracias a Dios por la vida".

El jurado argentino César Escola cerró el llamado de atención a los participantes con una clara advertencia. "Si en este momento están cansados, pues les aviso que se van a cansar el doble con todo lo que viene ahora en la competencia, los retos crecen al 1.000%. La vida de un artista es puro trabajo, no es dormir, es ensayar todo el tiempo y superarse todo el tiempo. Si eligieron esta carrera, esta bendita y agraciada carrera, es así, sudor y lágrimas hasta el último día de tu vida".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL