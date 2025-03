Maleja Restrepo recordó el día que Tatán Mejía le puso un ultimátum por sus problemas con el alcohol

Maleja Restrepo y Tatán Mejía han tenido a lo largo de 13 años uno de los matrimonios más admirados por los colombianos y usuarios de las redes sociales que los siguen. La pareja conformada por la caleña y el manizaleño comparte en diversos videos los secretos que hace su relación, luego de más de una década y dos hijas, cada vez más sana y fuerte.

Recientemente, Maleja Restrepo concedió una entrevista en el podcast de Tatiana Franco, Vos Podés, en la que habló sobre los pilares de su relación y reveló que su matrimonio no ha sido perfecto, pero ambos han encontrado la manera de mantenerlo y superar las crisis. La presentadora resaltó que gran parte se debe a que ambos han sido vulnerables con el otro y el apoyo en la terapia de pareja.

¿Por qué Maleja Restrepo buscó terapia?

La también actriz señaló que, todo empezó cuando ella identificó que tenía problemas con el alcohol y, además, cuando esa situación hizo que Tatán Mejía le colocara un ultimátum para seguir con su relación. "A mí siempre me ha gustado tomar, me gusta y me sabe rico, me gusta el vino y la cerveza, ero Sebas tiene un mantra que dice: 'el trago cumple su función' y llegó un momento en que yo estaba llegando a límites en los que no me podía autorregular".

Restrepo resaltó que hubo un momento de su vida en el que tomaba bebidas alcohólicas con mucha frecuencia, tanto que empezó a tener 'lagunas' o episodios que no recordaba al día siguiente. La situación no solo la estaba afectando a ella y fue por eso que el motocrosista le expresó su molestia y como no veía un cambio en ella, tomó una decisión radical.

"Sebas me dijo: 'no, no puedo más, si no querés hacer nada, fresca, yo me voy, pero decímelo, pero no me tengas cada semana diciendo que vas a cambiar, que lo vas a dejar. Aquí no estoy bien, esto no me está haciendo bien a mí'".

Las palabras de Mejía tuvieron un gran efecto en la presentadora, quien recordó que todo sucedió cuando estaban de viaje en una finca en Villavicencio, motivo por el que ella en el camino de regreso a Bogotá experimentó una gran "culpa y remordimiento".

Maleja Restrepo reconoció que "cuando él me dijo 'hasta aquí llegó', fue horrible, dolorosísimo. Sentir que tu relación sale de tus manos y que de verdad puedes perder lo más importante de tu vida, se fractura el alma y dije 'yo tengo que hacer algo, no quiero perder esto y no puede ser que yo no tenga consciencia de cuándo parar'".

Según Restrepo, con la ayuda de su terapeuta logró detener ese comportamiento y aprender a autorregularse, proceso en el que ha contado con el gran apoyo de su pareja. Después de eso, la terapia se convirtió en una base para su vida y tiempo después, para su relación con Tatán Mejía.

