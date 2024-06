Anahí rompe el silencio sobre presuntos desfalcos en RBD: “Quiero claridad”

La cantante Anahí rompió el silencio y se pronunció sobre un aparente desfalco y el mal uso de fondos que rodean a la agrupación RBD, específicamente a la gira mundial que se llevó a cabo en parte del año pasado y de este 2024.

Dialogando con varios medios de comunicación, la artista se mostró consternada y fue enfática en asegurar que está dispuesta a colaborar con la justicia.

“Al igual que todos, yo también quiero claridad. Yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca. No estoy defendiendo a nadie y tampoco estoy acusando a nadie porque todavía no tenemos los resultados de las auditorías”, indicó Anahí.

Asimismo, la también modelo se pronunció sobre Guillermo Rosas, exmánager de RBD y a quien se le acusa de fraude en relación a la gira.

“Se hizo una auditoría, donde, si bien hubo irregularidades, se está haciendo otra más. Y yo, en lo personal, también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoría más externa, porque yo también quiero claridad. Todos queremos lo mismo”, señaló la cantante.

Anteriormente, Anahí felicitó a Rosas en su cumpleaños, un aspecto que no pasó desapercibido por la prensa. Ante esto respondió lo siguiente: “Nunca nos volvimos a ver y yo tenía que sanar. Y claro que pensé en hacerlo privado (refiriéndose a las felicitaciones), pero después dije ‘yo no tengo nada que ocultar’, entonces no fue un tema para querer dañar a alguien”.

Dejó en claro además que con el señalado no solo se rompió un tema profesional, sino de amistad.

“Cuando Guillermo Rosas dejó de ser parte del tour en RBD, no solamente se rompe un tema profesional ahí, era uno de mis mejores amigos, durante 18 años. Se rompe una amistad de mucho tiempo, se rompe una confianza de mucho tiempo y fue muy doloroso para mí, realmente muy doloroso”, acotó.

