¿Hubo fraude en el tour de RBD? Guillermo Rosas, exmánager, responde ante acusaciones

RBD regresó a los escenarios en el último año, impactando a toda una generación que creció con sus canciones e historias. Sin embargo, el exitoso Soy Rebelde Tour terminó en una polémica por el despido de Guillermo Rosas, mánager de la agrupación, por un aparente fraude.

Esto ha causado que, tras el reencuentro de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, integrantes de RBD, con su público luego de 18 años, la relación entre los mexicanos pareciera no estar en su mejor momento.

Ante la cantidad de rumores sobre el fraude y desfalco que Rosas habría cometido a los RBD, el empresario decidió pronunciarse oficialmente sobre lo sucedido. Desmintió los rumores y se defendió de las acusaciones a través de un comunicado de su empresa T6H Entertainment.

"De ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido", aclaró en el comunicado.

Agregó que su empresa "solamente manejó menos del diez porciento (10%) de los ingresos totales del tour. Mismos que fueron administrados por T6H principalmente durante la etapa de pre-producción para la realización de este mismo" y que próximamente también se le realizarán auditorías a las otras empresas a cargo del Soy Rebelde Tour.

¿Qué dicen los integrantes de RBD sobre el fraude?

Son pocas las declaraciones que los integrantes de RBD han dado sobre esta situación, especialmente Christopher Uckermann y Dulce María han señalado que todo avanza de manera legal, por lo que prefieren no dar muchos detalles. Por su parte, Anahí enfrentó una ola de críticas al felicitar a Guillermo Rosas en su cumpleaños, cosa que ningún otro RBD hizo.

Las declaraciones de Guillermo Rosas a través de su empresa no coinciden del todo con lo que han dicho los artistas. La última en pronunciarse al respecto fue Dulce María, quien en una rueda de prensa aclaró que "no estamos en demandas ni nada de eso hasta ahora; como cualquier empresa donde se vieron irregularidades estamos en auditoría".

Mientras Rosas señaló en el comunicado que en la primera auditoría a T6H Entertainment "se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos a cargo de T6H", Dulce María aseguró que "ya ha salido de la primera auditoría (que hubo) irregularidades. No es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde dar información".