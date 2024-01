Bad Bunny pide a sus fanáticos que no se le acerquen si lo ven el playa y lo dejen "quieto"

Ha pasado un año desde que Bad Bunny le arrojó un celular a una fanática que se le acercó para grabarlo . Es por eso que el artista boricua hizo una advertencia en las últimas horas a sus seguidores.



Iniciando el año 2023 Bad Bunny se convirtió en blanco de críticas al reaccionar molesto cuando una fan se le acercó en la calle. La mala actitud del cantante fue tal que le lanzó el teléfono al agua a la mujer.

Para evitar una situación similar ahora en el inicio del 2024, el intérprete de 'Me porto bonito' decidió anticipar a sus seguidores que estaría dando un paseo por la playa y que no quería que lo saludaran.

Esto lo hizo a través de su canal de WhatsApp, donde tiene casi 20 millones de suscriptores. Bad Bunny anunció por un mensaje de voz que iba camino a su trabajo y le deseó un feliz día a sus seguidores.



Unos minutos más tarde señaló que al llegar a su trabajo le dijeron que no había mucho por hacer, por lo que tuvo el día libre. Con esto, el boricua decidió disfrutar el día en la playa.

"Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mía", aseguró el cantante.

Más de 500.000 personas reaccionaron al mensaje del artista internacional con emoticones de risas, corazones y hasta enojados. La advertencia de Bad Bunny se replicó en diferentes portales de entretenimiento, donde se arma debate sobre si es correcto que haga este tipo de anuncios teniendo en cuenta lo que pasó con su fanática el año pasado.



"Es respetable! Tiene derecho a descansar y no ser acosado por personas que no respetan", "Sigan idolatrando a gente así con ínfulas de superioridad", "Es el precio de ser famoso, él quiere la fama pero no a la gente", "A veces no quieren que lo molesten, ahora ellos con ese poco de personas detrás", se lee en los comentarios.

En diálogo con Rolling Stone, en junio de 2023, Bad Bunny explicó por qué lanzó el celular de la mujer. "Esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo", dijo el cantante, haciendo referencia a que sintió que ella invadió su espacio personal.