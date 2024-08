Carolina Cruz conmueve con testimonio sobre la pérdida de un hijo: "No es culpa de nadie"

Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y admiradas por los colombianos, más allá de su trabajo frente a las cámaras, por su rol como mamá de Matías y Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque. Sin embargo, la vallecaucana pasó por tres embarazos, en el segundo, desafortunadamente, tuvo una pérdida.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Cruz?

Cabe recordar que, en abril de 2017, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se convirtieron en padres por primera vez con su anhelado hijo Matías. Para mediados de 2018, la presentadora queda embarazada por segunda vez, un bebé que la pareja también había planeado.

En medio de ese segundo embarazo, a las nueve semanas de gestación, Carolina Cruz pierde el feto y fue una situación que impactó bastante su salud física y emocional. Años después, con la esperanza de un segundo hijo, Cruz y Palomeque empiezan tratamiento médico para lo que sería el tercer embarazo y la llegada de Salvador a sus vidas.

Carolina Cruz da testimonio sobre la pérdida de su segundo hijo

A través de su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, Carolina Cruz ha compartido con sus seguidores momentos felices, graciosos y difíciles de su vida. El próximo capítulo, según reveló, será sobre ese complicado momento de su segundo embarazo y en redes sociales publicó un adelanto.

"Este mensaje va para tantas mujeres que, como yo, han atravesado una situación de una pérdida sin entender, preguntándose por qué y sobre todo culpándose, porque entonces empieza uno: '¿Será que me moví mucho? ¿será que hice mucho ejercicio? ¿será que me puse tacones?'. Y yo con el tiempo he entendido que no es culpa de nadie, es sencillamente que así tenía que ser y así tenía que pasar".

Sus palabras conmovieron a varias mujeres que, en varios comentarios, le agradecieron por su testimonio. "Que hermosas palabras gracias", "Yo también perdí a mi hijo mayor y eso es duro", "Eres una guerrera, te admiro, bendiciones", le escribieron.

