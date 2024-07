Carolina Cruz habló de su relación con Jamil Farah: ¿le gusta que sea menor?

Carolina Cruz está disfrutando al máximo de esta etapa de su vida como madre, empresaria y novia, lo cual, pese a que ha sido críticas por parte de algunos, ha sabido defender por medio de sus plataformas. Recientemente, la presentadora de Día a Día entregó detalles de cómo es tener una relación con un hombre menor.

Desde hace un tiempo el piloto Jamil Farah y la presentadora Carolina Cruz se presentaron como pareja. La exreina de 45 años, quien es 12 años mayor que su actual pareja, ha sido blanco de críticas por la brecha de edad que tiene con su pareja.

Por medio de una dinámica de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó qué tan bueno es tener un novio menor, a lo cual la presentadora respondió sin tapujos.

"Lo bueno no es tener un novio menor, lo bueno es tener a tu lado una persona que te valora, te respeta, te hace reír, sentir bien y quiere tu entorno. ¡Una persona sin miedo a estar a tu lado! Una persona que se disfruta el aquí y el ahora”, escribió Cruz, quien acompañó su declaración con una foto de su actual pareja.

Carolina Cruz revela cómo nació su amor por Jamil Farah

La presentadora reveló que todo sucedió un poco más de un año después de su separación y cuando ella estaba concentrada en sanar, en su trabajo y en sus hijos: "Yo no estaba esperando a nadie", confesó.

Detalló que todo cambió una noche que salió de fiesta con sus amigos, aunque ella no quería quedarse hasta tan tarde, la presencia de un muchacho muy guapo la motivó a seguir la celebración.

Después del evento, sus amigos la invitaron a un restaurante y ella aceptó, pero luego la convencieron de ir también a una discoteca en Bogotá, ahí vio a Jamil Farah por primera vez. Esa noche no intercambiaron ni una palabra.

Al otro día se encontró con una sorpresa en su Instagram: "Me sale fulanito de tal te ha seguido. Veo la foto y es un calvo, era el mismo pollo de anoche, me meto a mirarlo y le di seguir. No pasó nada, días después subí una historia y él me mandó un fueguito".

Después de eso, finalmente empezaron a hablar.