El bolero de Rubén, una película colombiana hecha en medio de la pandemia, llega a cines

El bolero de Rubén es una producción colombiana que salta del teatro a la pantalla grande. Detrás de su producción hay un gran trabajo, pues la cinta se grabó en el país durante la pandemia del COVID-19.



La obra de teatro fue una de las más importantes del país en el año 2013. La gran acogida del público hizo que, en su momento, tuviera cinco temporadas en los diferentes escenarios de Bogotá, emocionando a los apasionados por las buenas historias en las tablas.

Ahora da un gran salto con la intención de conquistar también a los fanáticos del cine. A la gran pantalla llegará con un elenco de lujo en el que están actores como Majida Issa, Marlon Moreno, Diego Cadavid, Juliana Velásquez, Aída Morales, Jordana Issa y Juan Manuel Lenis, entre otros.

Majida Issa anticipa sobre la historia que tiene "drama, tragedia, comedia, es un musical, es una radiografía bastante cruda de lo que viven algunas personas en nuestro país. Es también la radiografía de cada ser humano, como siente sus miedos, sus sueños".



El actor Marlon Moreno interpreta el papel de Rubén, un hombre que vive frustrado porque sus sueños nunca se cumplen, además de que odia su vida, su relación y destino.

"En estos días vi un afiche que me dio durísimo porque la cara de sufrimiento de ese man es muy tenaz. Yo lo que me llevo de él es que yo no juzgo a nadie, eso es en lo que más me ha ayudado la actuación", aseguró el actor.

Moreno agregó también que para él "no hay gente buena ni mala, todos somos el resultado de unas condiciones especificas de vida".

La cinta El bolero de Rubén fue el primer proyecto que se rodó durante la pandemia del COVID-19, en 2020, siendo el primer paso para dar luz verde a otros rodajes con todas las condiciones de bioseguridad que evitaran los contagios.



"Tuvimos que gestionar todos los permisos y hacernos responsables para que después de eso todos pudieran rodar. Que fuéramos un buen ejemplo", recordó Majida Issa.

Lo cumplieron, según detalló Marlon Moreno: "A nosotros nos tocaron las medidas de seguridad más estrictas y nos estábamos aventurando, aventurándonos a hacer esta producción y tuvimos vigilancia. Hubo cero contagios".

Este proyecto llegará a cines el 29 de febrero de 2024, una historia cantada y contada con ritmos de bolero. La cinta es un proyecto 100% colombiano, escrita y dirigida por Juan Carlos Mazo y con una pieza musical del compositor francés Maurice Ravel que fue grabada exclusivamente por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para esta película.