Este sería el motivo por el que James Rodríguez no estuvo presente en la boda de Luis Díaz

Recientemente se conocieron fotos de matrimonio del jugador de la Selección Colombia y del Liverpool inglés, Luis Díaz en la ciudad de Barranquilla. El famoso deportista se casó en horas de la tarde del pasado sábado, 14 de junio, con su novia Geraldine Ponce con quien sostiene una relación desde hace más de 10 años y quien es madre de sus dos pequeñas, Charlotte y Roma. A la gran fiesta asistieron varias celebridades del mundo del deporte como Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Déiver Machado, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, hubo una persona que brilló por su ausencia. Se trata del jugador James Rodríguez.

Luis Díaz, más conocido jovialmente como 'Lucho Díaz' le dijo el sí a su novia en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el barrio Prado de la ciudad de Barranquilla. En las imágenes difundas se aprecia que la ceremonia fue por todo lo alto y contó con varios lujos y detalles como una amplia variedad de flores, luces, fuegos artificiales y bengalas. Según el diario Marca esta estuvo organizada por la productora y diseñadora de bodas Ney Nieto.

Por otra parte, la recepción se llevó a cabo en un reconocido hotel al norte de la ciudad. Allí varios artistas bastante reconocidos dieron un espectáculo privado, entre ellos los cantantes de música vallenata Silvestre Dangond y Elder Dayán y el reguetonero Blessd. Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas fue el excéntrico adorno que llevó el jugador del Liverpool, unos diamantes en su dentadura. Este gesto fue criticado por muchos y también alagado por otros.

¿Por qué James Rodríguez no asistió a la boda?

A la boda también asistieron algunos exjugadores del Junior de Barranquilla, equipo al que perteneció Díaz, entre ellos Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Willer Ditta. Además, se especulaba que dentro de la lista de invitados también estaban estrellas como Falcao García y James Rodríguez, pero estos no fueron vistos. Respecto al último mencionado, muchos internautas se preguntaban cual sería el motivo de su ausencia dado que es un amigo muy íntimo del novio. Algunos medios deportivos aclararon que su ausencia pudo estar relacionada por compromisos comerciales que debía cumplir enEstados Unidos. Ese mismo día el colombiano subió unas historias a sus redes sociales en las que se aprecia un recorrido por la ciudad de Boston.

Además, el medio campista del equipo León de México recientemente recibió un reconocimiento por parte de la gobernadora del estado de Massachusetts, Maura Healey. Esto por su amplia trayectoria en el mundo del deporte y por su dedicación en el fútbol internacional. Es de resaltar que no se sabe con exactitud si asistió o no al matrimonio de su amigo, se especula que no por su ausencia en las fotos que circulan en donde posan varios jugadores de la Selección.

¿Cómo se conocieron Luis Díaz y su esposa?

La historia de amor de la pareja se remonta al año 2016 cuando Luis tenía 19 años y Geraldine 17 y desde entonces no ha hecho más que florecer. De hecho, como fruto de su amor, tuvieron a sus dos pequeñas hijas. La mujer lo ha acompañado en los momentos más importantes de su carrera y en su notable evolución en el mundo del fútbol. En 2023 el Guajiro le propuso matrimonio en medio de una celebración de cumpleaños y a partir de allí se dedicaron a organizar los preparativos del evento.

