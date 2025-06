Hija de Bruce Willis conmueve con mensaje sobre la demencia: "Ojalá te hubiera hecho más preguntas"

Recientemente se celebró a nivel internacional el Día del Padre, un evento cargado de emociones contrastadas para algunos. Rumer Willis y Emma Heming, hija y esposa de Bruce Willis respectivamente, publicaron mensajes conmovedores para honrarlo públicamente, mientras el actor enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida a causa de la demencia que padece hace varios años.

Ambas mujeres conmovieron al mundo con las palabras que le dejaron al actor en este día especial, del que él no se estaría percatando a causa de su afección. Ambas resaltaron el ejemplo que fue y sigue siendo para toda su familia a pesar de las circunstancias y lo mucho que aprecian cada momento que todavía pueden compartir con él.

Una hija que recuerda sus mejores días con amor

Rumer, de 36 años, compartió en Instagram una serie de fotos —desde su infancia hasta un tierno retrato junto a su hija Louetta y su padre Bruce— junto a un mensaje que reflejó la añoranza y gratitud por los instantes que aún pueden compartir. “Hoy es difícil. Siento un profundo dolor en el pecho por no poder hablar contigo, contarte todo lo que estoy haciendo… Ojalá te hubiera preguntado más cuando aún podías contármelo todo".

La mujer agregó que "sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que me concentro en lo afortunada que soy de que sigas aquí, de abrazarte, besarte, contarle historias a tu nieta”. Rumer admitió que el actor ya no puede comunicarse verbalmente, un efecto directo de la demencia frontotemporal que lo alejó de los sets en 2022 y se confirmó en 2023. A pesar del dolor, celebró los pequeños momentos —como la alegría en los ojos de Bruce al ver a su nieta Louetta— y extendió solidaridad a otros que atraviesan situaciones similares: “envío amor a quienes estén en mi mismo barco o hayan perdido a sus padres, y a las madres solteras que también son padres”.

Emma Heming habló desde la tristeza

Emma Heming, de 46 años, también recurrió a Instagram para compartir un emotivo post, donde destacó: “Feliz Día del Padre a todos los papás que viven con discapacidad o enfermedad, que están presentes de la manera que pueden, y a los hijos que están presentes para ellos”. Destacó cómo la resiliencia, el amor incondicional y la fortaleza silenciosa de Bruce siguen siendo lecciones de vida para sus hijas Mabel (13) y Evelyn (11).

Al mismo tiempo, reveló su propia lucha emocional: “Estoy profundamente triste hoy. Desearía que todo fuera diferente para él y que las cosas fueran más ligeras para nuestra familia”. En sus historias, compartió fotos nostálgicas: Bruce abrazando a las niñas en un museo, luciendo botas Ugg, o paseando por un parque. Escribió: “Lo extraño y lloro lo que fue… incluso esos días con botas Ugg. Quiero que todo regrese”.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis, a sus 70 años, fue diagnosticado en 2022 con afasia, lo que motivó su retiro de la actuación. En 2023, la familia confirmó que su condición evolucionó a demencia frontotemporal (FTD), un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el lenguaje, la personalidad y la capacidad de comunicarse. Esta enfermedad “cruel e incapacitante” ha transformado la vida diaria de Bruce y de quienes lo rodean. Emma se ha convertido en su principal defensora, compartiendo sus experiencias públicamente y anunciando la publicación de su libro 'The Unexpected Journey', que narra su vivencia como cuidadora.

Los mensajes de Rumer y Emma no solo muestran amor familiar, sino también un potente llamado a visibilizar la realidad de quienes viven con demencia y sus cuidadores. En el Día del Padre, se han dirigido también a todos los padres en situaciones similares: “los que siguen presentes, los que no pudieron más, y los que luchan hasta hoy”, dijo Rumer.

Con este posteo conjunto, la familia Willis reafirma que, aunque su vida haya cambiado irremediablemente, el lazo y aprendizaje compartido permanece. Emma concluyó su mensaje con un llamado a la aceptación: “It is what it is”. Su fortaleza se ha convertido en un pilar para muchas familias en circunstancias parecidas.

