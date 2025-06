Yo Me Llamo Marisela regresa a los escenarios tras estar "al borde de la muerte"

Patricia Henao, más conocida como Yo Me Llamo Marisela, es una de las participantes más recordadas de la más reciente temporada del programa, aunque fue eliminada de la competencia hace varios meses. Tras su salida del programa de imitación, la cantante empezó a hacer presentaciones con su personaje y, minutos antes de una, empezó a presentar problemas de salud. Tras pasar por una UCI y varios semanas de recuperación, la mujer se siente preparada para su regreso a los escenarios.

En el mes de marzo, el equipo de Yo Me Llamo Marisela sorprendió al pedir oraciones por la vida de la cantante, quien se encontraba en una UCI, luego de que su gastritis se transformara en una úlcera. Tras casi tres meses del susto que vivió, la exparticipante del concurso de imitación da buenas noticias a sus seguidores, luego de haber dicho que estuvo "al borde de la muerte".

¿Qué le pasó a Yo Me Llamo Marisela?

Todo ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando la imitadora se preparaba para una presentación en la ciudad de Tuluá. La cantante se sintió mal justo antes de subir al escenario y tuvo que cancelar su show y ser trasladada inmediatamente a un centro médico, donde fue diagnosticada con una peritonitis y atendida en una unidad de cuidados intensivos. "Me empezó a dar un cólico, empecé a sentir unos dolores muy fuertes en el estómago, en el abdomen, en mi ignorancia pensé que tenía hambre y lamentablemente esa hambre se me convirtió en una peritonitis".

En diálogo con la revista Vea, la artista reveló que los síntomas estaban presentes desde que estaba participando en Yo Me Llamo, pero ella priorizó su carrera y no su salud. "Yo venía sintiendo desde el programa Yo me llamo unos cansancios fuertes, me sentía muy agotada físicamente. Resulta que yo tenía mucho reflujo gástrico que me estaba quemando las cuerdas vocales, pero yo no sabía que la gastritis se estaba convirtiendo en úlcera gástrica".

La exparticipante de Yo Me Llamo está en UCI por una complicación de salud - Fotos: Yo Me Llamo

Henao resaltó que el "estrés" y la "tensión" dentro del programa -en el que causó una pelea entre Amparo Grisales y César Escola-, así como su falta de atención a su salud, ayudaron a que desarrollara una úlcera gástrica, que finalmente la dejó entre la vida y la muerte en el mes de marzo, cuando presentó unos cólicos tan fuertes que se desvaneció justo antes de su presentación. Finalmente tuvo que ponerle un alto a su carrera y fue trasladada de urgencias al médico, a donde llegó inconsciente. A su esposo le explicaron que la úlcera gástrica perforó los intestinos y se había regado por todo el estómago, lo que finalmente se convirtió en una peritonitis.

En medio de su estadía en la UCI, la mujer fue sometida a dos complicadas cirugías y, además, sufrió de bradicardia, una condición que afectó su corazón. Afortunadamente, sobrepasó toda esta situación con el apoyo y cuidados de su esposo y familia. Aunque fue dada de alta hace varias semanas, Yo Me Llamo Marisela sigue delicada, pues su estómago no soporta cualquier tipo de alimento y tiene que ser extremadamente juiciosa con sus comidas y cuidados.

La cantante señaló que su familia venía pidiéndole hace tiempo que hiciera una pausa en su carrera y descansara, pero fue esta situación la que finalmente la obligó a parar. Actualmente ya puede cantar, pero con muchos cuidados. "Hace poquito ya inicié a cantar y fue maravilloso porque pues pude cantar 5 canciones, 3 de ellas estuve sentada cantando, he estado más concentrada haciéndome mis terapias, mis cuidados y muy tranquila, sobre todo de no estar en estrés y eso me ha ayudado muchísimo". Con su recuperación avanzando positivamente, la mujer ha regresado a los escenarios.

¿Qué es la peritonitis?

Según el portal especializado Mayo Clinic la peritonitis es una condición que se produce cuando "se inflama la capa delgada de tejido que recubre el interior del abdomen. Esta capa de tejido se denomina peritoneo" y que, por lo general, la peritonitis es producto de una infección provocada por bacterias u hongos.

Unos de los principales síntomas de la peritonitis son: dolor o sensibilidad abdominal , hinchazón o sensación de llenura en el abdomen, fiebre o malestar estomacal y vómitos. Se recomienda una atención rápida y oportuna para estos casos.

