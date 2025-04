Cintia Cossio anuncia que será mamá por segunda vez: ¿quién es el papá?

A través de redes sociales Cintia Cossio ha causado gran sorpresa al revelar que está esperando a su segundo hijo. La famosa creadora de contenido publicó un video del 'gender reveal' del bebé que viene en camino, el cual fue una impactante noticia para sus internautas, quienes ni siquiera sabían que la mujer estaba en estado de gestación. Reveló que actualmente tiene seis meses de embarazo.

El anuncio de Cintia Cossio

"No puedo creer que me espere seis meses para saber el sexo de mi bebé", escribió Cossio en la descripción del video con la que dio esta gran noticia doble: su embarazo y el sexo del bebé. La publicación rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde sus seguidores y otros internautas se muestran bastante confundidos con la situación, pues algunos pensaban que la mujer estaba soltera.

En la grabación se mostró la revelación de sexo del bebé, un evento que se ha hecho popular entre las familias y mucho más ostentosos cuando el embarazo es de un famoso. En el festejo estuvo acompañada de sus seres queridos, quienes empezaron a dar sus votos por si el heredero era niño o niña. Finalmente, se conoció que el segundo hijo de Cintia Cossio será un niño. Ella reveló que así lo presentía, pues quería seguir siendo "la princesa" de su casa.

¿Quién es el papá del segundo hijo de Cintia Cossio?

Jhoan López, quien ha sido pareja de Cintia Cossio por más de 10 años y quien también es el padre de su primer hijo, es el papá de este segundo heredero de la familia Cossio. En el video el hombre contó que también estaba esperando que el bebé que viene en camino sea un niño.

La noticia fue una total sorpresa para los seguidores de ambos, pues hace algún tiempo la pareja había anunciado su separación, luego de 12 años juntos. Pocos sabían que entre los famosos hubo una reconciliación que, de hecho, llevó a una pedida de matrimonio. "Quedé tiesa"; "Esperen, ¿qué?"; "Estamos todos confundidos"; "Yo pensé que se habían separado"; "Por eso dicen que las reconciliaciones son peligrosas"; "Por eso se reconciliaron"; "No entiendo"; "Todos esperando el anuncio de Karol G y resultó ser Cintia", se lee en las diversas reacciones.

¿Qué pasó entre Cintia Cossio y Jhoan López?

Según contó la misma Cintia Cossio en una entrevista en el podcast Un Tal Fredo, su separación ocurrió en noviembre de 2023, luego de tres meses enfrentando una crisis de pareja con Jhoan López. Aunque no reveló muchos detalles de lo ocurrido, detalló que su pareja tuvo "un cacharro" con otra mujer. Aunque durante tres meses fueron a terapia e intentaron reconstruir su vínculo y "él estaba realmente arrepentido", la famosa resaltó que ella no lograba perdonarlo de verdad.

La famosa detalló que cada detalle que López tenía con ella en ese tiempo la hacía sentir conflictuada, pues pensaba que se lo daba por culpa y no porque ella se lo mereciera. La situación la afectó tanto emocionalmente que "pasé 20 días encerrada en mi cuarto, llorando y sin comer" y aclaró que Jhoan todo el tiempo intentaba hacerla sentir mejor, pero ella no dejaba de sentirse mal y empezó a culparse por lo sucedido, aunque él le decía que no era su culpa.

Tras tres meses, en noviembre de 2023 ella decidió terminar la relación. "Era el momento de enfocarme en mí", resaltó y señaló que durante 12 años nunca se había dado el espacio para trabajar en su autoestima, confianza y amor propio, porque siempre puso por encima a su pareja y familia. Finalmente, hace algunos meses la pareja anunció su reconciliación y hasta la pedida de mano que López planeó por varios días.

