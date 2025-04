El actor colombiano Gustavo Angarita está hospitalizado: "Después de los aplausos viene el silencio"

El actor Gustavo Angarita, reconocido por papeles en películas como "Tiempo de Morir" (1985), "La estrategia del caracol" (1993) y "Bolívar soy yo" (2001), se encuentra hospitalizado. El hijo del intérprete, Gustavo Angarita Jr., publicó en la noche del 25 de abril una foto de su padre en un centro médico. "Después de los aplausos viene el silencio, pero el rugir de este gran público culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar", escribió en la publicación.

"Tiene un cáncer, entonces es complicado y está entrando a una etapa dura de su vida porque ya va a necesitar cuidados permanentes y eso para mí es muy duro", explicó el hijo del actor en diálogo con Caracol Televisión. "También ha perdido un poquito de la conciencia, no ha podido como asimilar bien los nutrientes entonces realmente estamos aquí no por el cáncer, sino porque ha perdido nutrientes como calcio o magnesio y entonces es muy peligroso para el corazón", agregó Angarita Jr., quien, al igual que su padre,también se ha dedicado a la actuación .

También revelaron que el veterano actor de 82 años tiene molestias en una pierna y dificultad para caminar. Además el hijo del actor explicó que la hospitalización se debió a la falta de nutrientes y no precisamente al cáncer que padece. Los médicos esperan su mejoría para continuar con las sesiones de quimioterapia.

¿Quién es Gustavo Angarita?

El actor encontró su interés en la actuación cuando comenzó a crear pequeños escenarios en las cafeterías mientras asistía a la Universidad Nacional de Colombia, donde estudiaba Derecho y Filosofía. Comenzó realizando obras teatro entre las que se encuentran Ricardo III, La ópera de los 3 centavos y tomé Panamá. 15 años después de su inicio en las tablas dio su paso a la televisión en algunas telenovelas.

En su carrera ha recibido premios como el India Catalina, y Simón Bolívar por mejor actor de reparto en 1990 por su actuación en la casa de las dos Palmas, también recibió un premio en el Festival de Cine de Acapulco, por protagonizar en Tiempo de Morir (1985) dirigida por Jorge Alí Triana. Sus más recientes trabajos lo han llevado a trascender fronteras con las producciones internacionales rodadas en Colombia, Encerrada (Gallows Hills, 2014) dirigida por el español Víctor García y Los 33 dirigida por la mexicana Patricia Riggen y protagonizada por Antonio Banderas. También participó en la película

El olvido que seremos, estrenada en 2020, d

irigida por el español Fernando Trueba y basada en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince.

"Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y se especializó en la Université Internationale de Théâtre de París. Perteneció a los grupos La Candelaria y TPB, Teatro Popular de Bogotá. Durante su estancia en París, se dejó cautivar por obras de Salvador Dalí, René Magritte y Joan Miró. El actor afirma que a la hora de pintar no tiene ninguna influencia artística. Sin embargo, muchos dicen que sus obras son una mezcla de surrealismo y arte pop", según se lee en su biografía en Proimágenes Colombia.

Gustavo Angarita Jr. revivió las últimas horas de vida de su madre

Uno de los episodios más difíciles de la vida del actor fue enfrentar la muerte de su madre, quien había presentado problemas de salud derivadas del cáncer. En un capítulo del programa Se dice de mí , publicado en 2022, el actor habló sobre sus vivencias.

"Varios años antes ella ya estaba enferma. El cáncer ya la había tocado y ella me avisó que iba a hacer quimioterapia. Empezó y creo que como desde la segunda sesión ella nos citó a mí y a mi papá. Nos dijo: Yo voy a terminar este proceso de quimioterapia, si me va bien espero no tener que hacer más, pero si me vuelve a dar quiero que me firmen este documento que me dé el derecho de morir dignamente", contó el actor durante una entrevista.