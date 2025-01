Él es Búfalo, el personaje más temido de Yo Me Llamo: entrena levantando personas y carros

La décima temporada de Yo Me Llamo trajo a un gran integrante al Templo de la Imitación con la adhesión de Búfalo, el nuevo miembro del elenco. De máximo tamaño y buen corazón, este deportista se ha convertido en el terror de muchos de los imitadores.

¿Quién es Búfalo de Yo Me Llamo?

Búfalo, cuyo nombre de pila es Emmanuel Mendoza, nació en El Bagre, Antioquia. En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, admitió que su padre no estuvo presente en su vida. Por el conflicto armado en la región, él y su familia se vieron en la necesidad de abandonar su pueblo natal.

Mientras creció comenzó a juntarse con amistades no tan buenas, quienes, cuando eran molestados, le pagaban para golpear a los demás. Para distraerse de los problemas jugaba fútbol, señalando que el deporte lo alejó de seguir malos pasos.

Hoy, con 32 años, mide 1.90 y pesa cerca de 190 kilos. Para conseguir su acuerpado físico, tenía que comer un kilo de pasta y carne. Dice que regularmente se chequea, para estar al pendiente de su salud.

Generalmente, trabaja como guardaespaldas y representando a Colombia en diferentes competencias de strongman, un deporte que combina la fuerza y la resistencia por medio de levantamientos pesados.

"Soy embajador a nivel internacional por la World Strongman Federation como persona apta para competir en varios escenarios como atleta profesional", explicó el deportista, el cual compite en categoría elite.

Durante su trayectoria como strongman ha logrado batir varios récords sudamericanos al cargar toneladas de peso. En su cuenta de Instagram, donde comparte sus retadoras rutinas, se le ve levantando pesas, personas e incluso buses.

"Este deporte es de riesgo, en cualquier momento te puedes lesionar. Lo que debes aprovechar es el prime, el tiempo donde estás en tu furor", acotó.

Confesó que llegó a Yo Me Llamo gracias al productor ejecutivo de Caracol Televisión lo contactó para hacer parte del proyecto. Recuerda que, justo en el primer capítulo, "se le complicó" el trabajo porque el imitador de Ryan Castro decidió volver al escenario y tuvo que intervenir.

"Me contengo mucho de risa, pero pesar no me ha dado hasta el momento... excelente talento, imitar a una persona es tener buen oído, entonces bueno esas personas que se dedican a la imitación", comentó jocoso, revelando que su favorito es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa.

