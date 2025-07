Grave error en el Desafío que cometió participante del equipo Omega que por poco le cuesta expulsión

Finalizó un nuevo capítulo del Desafío Siglo XXI, el cual estuvo lleno de emociones y donde el equipo Omega fue el que se vio afectado por una de las actuaciones de uno sus integrantes: Camilo. Este grave error, que en temporadas anteriores terminó con la expulsión de otros participantes, hizo que el equipo fuera duramente sancionado por Andrea Serna.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una vez finalizada la última prueba, en donde el equipo salió mal librado, Camilo escondió un tarro de creatina, que es un suplemente utilizado por deportistas.

Camilo no le contó a ninguno de sus compañeros lo que había hecho, pero la culpa lo carcomió y se vio obligado a confesarle a Julio, capitán de Omega, lo que había hecho. Julio tuvo que entrar a la habitación, sacar el suplemento y mostrar ante las cámaras que aún estaba sellado.

Publicidad

Aunque Camilo no consumió el producto, sí cometió una falta muy grave. Andrea Serna, presentadora del Desafío, recordó que el error es tan trascendental que “en otras oportunidades ha sido la causa de expulsión de participantes”.

Sin embargo, al ver que Camilo confesó qué era lo que tenía guardado, la producción del Desafío decidió no expulsarlo del Desafío. “Solo porque Camilo avisa que ha escondido ese tarro al momento de enterarse que el equipo ha perdido el desafío de sentencia y hambre, se exime de la expulsión”, dijo Andrea Serna.



La sanción el equipo Omega en el Desafío Siglo XXI

No obstante, si bien Camilo ser salvó de ser expulsado, su equipo no se salvó de la sanción. “En este momento, como la competencia es por equipos, las consecuencias van para los equipos; en este caso, para el equipo de Camilo, el equipo Omega. Van a tener que entregar la mitad de su dinero”, explicó Andrea.

Publicidad

María C, compañera de Camilo, habló sobre el actuar de su coequipero y dijo que “hablamos anoche en la casa y, de hecho. Entiendo que fueron en etapas distintas del Desafío, fue al inicio cuando llegamos y empezamos a conocer como toda la casa, cada uno a coger sus cosas, pero entiendo que Camilo, inmediatamente llegamos de la prueba, él se va a cambiar, mira el cajón y de una vez avisa, pero no fue la intención de esconderlo o de hacerse el loco. Considero que no tuvo mala intención”.

Finalmente, Andrea Serna les recordó a los participantes del Desafío que una de las reglas más importantes y que no se puede quebrantar es que no se puede esconder comida o las sanciones serán severas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias