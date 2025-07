Mencho, del Desafío Siglo XXI, contó que de niña se tenía que turnar los zapatos con sus hermanos

Mercedes Isabel Pérez, la deportista olímpica participante del Desafío Siglo XXI, abrió su corazón con sus compañeros del equipo Gamma y dio a conocer su conmovedora historia de resiliencia. Mencho, como ya es conocida por los televidentes, explicó que su trayectoria en el levantamiento de pesas comenzó cuando tenía tan solo 13 años, y considera que es un deporte que le cambió la vida por completo.

Su infancia fue algo difícil, tuvo que ver como su mamá se esforzaba arduamente en múltiples trabajos para sostener el hogar y solventar los gastos económicos. De hecho, explicó que al ser la menor de sus hermanas se vio en la obligación de turnarse los zapatos para ir al colegio. "Yo no más tenía unas alpargaticas y unos zapatos que nos tocaba turnar, con mis hermanos y hermanas, Llegaba del colegio y quíteselos y vaya. Porque mi turno era en la mañana y el de mi tía en la tarde".



El levantamiento de pesas fue su salvación

Para entrenar, tuvo que viajar sola de Santa Marta a Cali, una distancia considerable que la obligó a una separación física de su familia. Recuerda un momento crucial donde, decidida, le pidió a su madre que la dejara ir a entrenar. Al principio su madre se mostró dubitativa al respecto pero finalmente accedió. "Salió del cuarto y me dijo 'váyase'".

Mencho partió sin equipo deportivo, sin sudadera ni tenis, dado que su situación económica familiar era precaria, pero eso si, voluntad no le faltó. Se mostró con profunda gratitud hacia sus entrenadores, atribuyó todo lo que ha logrado a su dedicación al deporte y al apoyo recibido. La deportista explicó que al comentarles su situación ellos le entregaron una maleta llena de pantalones y toallas higiénicas. "Yo viviré eternamente agradecida. Pita, mi entrenador, muchas gracias. A través de ellos surgió todo lo que hemos sido".

Cuando Mencho recibió su primer apoyo económico, cerca de 300.000 pesos del Ministerio del Deporte, en el año 2005, su primera acción fue llamar a su madre para darle la noticia. El impacto fue enorme. La mujer pudo liberar a su mamá de la pesada carga del trabajo, diciéndole: "Deja lo que estás haciendo y vete para la casa porque no vas a trabajar más", y desde entonces, efectivamente su madre no ha vuelto a trabajar.

"Estoy muy agradecida con el deporte. Yo tengo todo por el deporte", añadió. A pesar de las adversidades, su perseverancia y talento la llevaron a alcanzar el éxito, transformando la vida de su familia y dejando una historia inspiradora de superación personal.



El esposo de Mencho también participó en el Desafío

Pérez, de 37 años, ha alzado la bandera de Colombia en varios países y ha logrado ganar tres diplomas olímpicos. Lo que algunos no saben de ella es que su esposo también hizo parte del popular programa en la edición del año 2016, llamada 'Súper Humanos'. Se trata del atleta Edison Angulo, quien aseguró fue quien la motivo a inscribirse en la competencia: "él fue el que me empujó a esta gran aventura y le agradezco mucho porque voy a hacer que valga la pena", dijo en una entrevista exclusiva con Caracol Televisión.

