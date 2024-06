Ella es Ángela Aguilar, la nueva novia del cantante mexicano Christian Nodal

Ángela Aguilarestá en boca de todos debido al reciente anuncio de su relación con Christian Nodal. Aunque muchos la reconocen como la hija de Pepe Aguilar, la joven se ha ido construyendo su propio camino en la industria musical.

Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2003. Hija de Pepe Aguilar y nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, la joven de solo 20 años lleva en sus venas el talento. Creció rodeada de grandes artistas, desde pequeña fue influenciada por su familia para continuar con la herencia musical, por lo cual, desde los 3 años, ya participaba en los tours de los Aguilar.

"Mi abuela me dijo una vez que cada canción es una historia y tienes que contar cada canción como si fuera una historia. Al final del día, eres un narrador que usa su voz para retratar sentimientos y estás usando tu voz para retratar historias", aseveró Ángela Aguilar.

Considera a su familia como el centro de su vida y tiene su padre como su mentor, quien le ha acompañado en su descubrimiento y producción como artista.

Aunque desde la infancia pisó los escenarios, en 2018 se dio a conocer por su interpretación de La llorona en los Latin Grammy. En ese momento, el mundo comenzó a verla como una de las potencias artísticas de la música latina.

Recientemente fue homenajeada con el premio Dinastía Musical de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, en donde compartió el podio con otras grandes exponentes de la industria como Gloria Estefan, Ana Bárbara y Karol G.

“El legado del que he tenido el privilegio de formar parte ha sido tan bonito y tan lleno de alegría, de trayectoria, de música, de historia, que cuando me dan este premio yo pienso en ellos, no pienso en mí, y me da mucha alegría”, expresó la estadounidense a Billboard.

Tras la ceremonia se dio a conocer que la joven de 20 años estaba saliendo con el cantante de 25 años Christian Nodal, quien recientemente se había separado de la madre de su hija, la también cantante Cazzu.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, comentó Aguilar en entrevista HOLA! USA.

