Ángela Aguilar revela divertida anécdota de su primera visita a Colombia: "Aquí nadie me conoce"

Ángela Aguilar llegó por primera vez a Colombia para presentar su nuevo proyecto musical, un trabajo llamado Boleros en el que invita a las nuevas generaciones a conectar con la música tradicional. Pero este país la sorprendió de maneras que no esperaba.



"Desde que llegué Colombia superó mis expectativas, y yo ya las tenía muy altas porque mi abuelo (Antonio Aguilar) siempre le encantaba venir acá con sus caballos", reconoció la artista mexicana en diálogo con Show Caracol.

Para Ángela Aguilar, las sorpresas empezaron desde que se bajó del avión, cuando llegó muy confiada en que nadie la reconocería. "Una anécdota muy chistosa es que me bajé del avión y yo normalmente en México uso gorra y lentes para estar tranquila, acá me los quité porque dije 'aquí nadie sabe quién soy'".

Pero en ese momento Ángela Aguilar vivió lo que menos esperaba: la reconocieron. "Me bajé del avión y me piden una foto y yo me emocioné como si fuera la primera vez que me piden una foto. Le marqué a mi mamá y le dije: 'Mamá, me acaban de pedir una foto en Colombia'", contó.



En medio de su visita a Colombia, la cantante mexicana también reveló cómo nació su nuevo proyecto musical. "Es un proyecto de mi papá, se le ocurrió a él. Él está haciendo un programa que se llama Sonidos del tiempo".

Según reveló Ángela Aguilar, ella como hija de Pepe Aguilar es la encargada de iniciar el proyecto que nació como una idea de su padre con los boleros de Cuba. "Pero también va a haber vallenato en Colombia, flamenco en España y tango en Argentina", anticipó.

Publicidad

Boleros es un disco y un mediometraje con los que Ángela Aguilar recorre musicalmente a Cuba y nos acerca a sus más grandes intérpretes.